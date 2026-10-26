HORA EXACTA para ver Brewers vs Rays, Juego 3 de la Serie Mundial 2026; Jonathan Aranda busca una remontada histórica

La Serie Mundial de 2026 ha colocado al mexicano Jonathan Aranda frente a una oportunidad que muy pocos peloteros han conseguido transformar en gloria. Los Tampa Bay Rays regresan a casa con dos derrotas frente a los Milwaukee Brewers y una deuda que se extiende por tres décadas. Desde 1996, ningún equipo ha logrado remontar un déficit de 0-2 para conquistar el campeonato de las Grandes Ligas.

Aranda forma parte de una ofensiva que necesita reaccionar para evitar que Milwaukee coloque la serie al borde de la definición. El mexicano tiene la oportunidad de convertirse en una pieza importante del resurgimiento de Tampa Bay, que este lunes 26 de octubre disputará el Juego 3 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Tropicana Field.

La historia ofrece pocas razones para el optimismo, pero también algunos ejemplos extraordinarios. En 121 años de Serie Mundial, solamente 10 equipos han conseguido levantar el título después de perder los dos primeros encuentros. Los últimos fueron los Yankees de Nueva York de 1996, que cayeron dos veces ante los Bravos de Atlanta antes de ganar cuatro partidos consecutivos.

Para Tampa Bay, el regreso a casa representa la posibilidad de cambiar el rumbo de la eliminatoria. Los Rays han construido su identidad alrededor de la defensa, el corrido de bases y la capacidad de fabricar carreras, recursos que deberán acompañarse de una mayor producción ofensiva para superar a Milwaukee.

La presencia de Aranda añade un ingrediente mexicano a esta persecución histórica. Su aportación con el bate puede resultar fundamental para que los Rays recuperen terreno y eviten viajar al cuarto encuentro con una desventaja de tres partidos.

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Los antecedentes también incluyen remontadas memorables de los Mets de Nueva York en 1986, los Royals de Kansas City en 1985 y los Dodgers de Los Ángeles en 1981. Todos encontraron la manera de cambiar una Serie Mundial que parecía escaparse demasiado pronto.

Treinta años después de la última hazaña, Tampa Bay tiene enfrente la oportunidad de escribir otra. Para Jonathan Aranda, el desafío consiste en ayudar a que la historia deje de ser una estadística adversa y se convierta en una posibilidad real.

¿A qué hora juegan Rays vs Brewers el Juego 3 de la Serie Mundial 2026?

El tercer enfrentamiento entre Tampa Bay y Milwaukee se disputará este lunes 26 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida.

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Los Brewers llegan con ventaja de 2-0 después de ganar los primeros dos encuentros por marcadores de 3-2 y 5-4. Para los Rays, una victoria permitiría reducir la diferencia y mantener abiertas sus aspiraciones de conquistar el primer campeonato de su historia.

