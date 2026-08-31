¡ÚLTIMA HORA! El Atlético de Madrid amarra a la estrella de la Selección de Canadá

Tras intensas negociaciones desde días pasados, la directiva del Atlético de Madrid llegó a un acuerdo verbal total con la Juventus de Turín para la incorporación de Jonathan David. El delantero canadiense desembarcará en la capital española en calidad de cedido, listo para ponerse bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone en una operación que promete dar de qué hablar.

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Según reveló el periodista especializado en mercado Fabrizio Romano, la cúpula rojiblanca aseguró al atacante norteamericano mediante una fórmula altamente beneficiosa para las arcas del Metropolitano. El pacto contempla un préstamo inicial donde el Atlético de Madrid aceptó asumir más del 50% del salario del futbolista para destrabar la negociación de inmediato. Además, los madrileños se guardan un as bajo la manga: una opción de compra no obligatoria cifrada en 25 millones de euros al término de la temporada.

¿Cuáles son los número de Jonathan David con Juventus?

La llegada de Jonathan David representa una apuesta estratégica de alto impacto, pero también una revancha personal para el ariete. Reconocido internacionalmente por su explosividad, capacidad desmarcadora y versatilidad táctica, el canadiense busca dejar atrás un paso gris por el balompié transalpino. Tras llegar a la Vecchia Signora como agente libre y con el cartel de estrella, su etapa en la Serie A dejó dudas tras registrar apenas 9 goles en 46 partidos disputados el curso pasado.

¿Qué espera Simeone con la llegada de Jonathan David?

Pese a que las cifras en Italia no reflejaron el nivel mostrado durante su glorioso paso por el Lille, en el Metropolitano confían plenamente en que el sistema de Simeone reactivará su olfato goleador. Su versatilidad para jugar tanto de referente en el área como de segundo punta encaja a la perfección con la exigencia física y táctica del conjunto rojiblanco.

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Salvo contratiempo de último momento, se espera que el atacante canadiense viaje a Madrid en las próximas horas. Una vez en tierras españolas, David se someterá al habitual reconocimiento médico con el club para posteriormente plasmar su firma en el contrato que oficializará su vinculación con el Atlético de Madrid para la presente campaña.

