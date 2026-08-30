Obed Vargas muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de equipo HISTÓRICO de LaLiga

A sus 21 años recién cumplidos, el mediocampista mexicano Obed Vargas se encuentra a un paso de concretar su llegada al Sevilla FC en calidad de cedido, buscando los minutos de juego que se le complicaron en la plantilla del Atlético de Madrid para el arranque de esta temporada liguera, según información de medios españoles.

¿Por qué sale Obed Vargas del Atlético de Madrid?

Nacido en Anchorage, Alaska, pero mundialista con la Selección Mexicana, Obed Vargas no entra en los planes inmediatos de Diego Simeone ante la alta competencia en la medular colchonera. Tras quedarse fuera de las primeras convocatorias del curso, la directiva madrileña optó por facilitarle una salida temporal. El club sevillano emergió como el destino ideal en LaLiga para afianzar su progresión futbolística.

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La negociación contempla un préstamo simple. La intención del cuerpo técnico del Cholo Simeone no es desprenderse definitivamente de la joven promesa, sino permitirle rodaje constante en Primera División para evaluarlo de cara a un eventual retorno con el cuadro rojiblanco en el futuro.

¿Cuál será el reto de Obed vargas con el Sevilla?

En el Ramón Sánchez-Pizjuán, Vargas peleará por un puesto en la zona de creación. Con la ventana de transferencias en sus horas cruciales, el mediocentro mexicano afina la firma de su contrato para ponerse bajo las órdenes del conjunto andaluz de inmediato.

