Jonathan Dos Santos quiere a Quiñones en Selección Mexicana

En el interior del Club América, ya alcanzan a percibir la influencia que tiene Julián Quiñones, en el esquema de André Jardine, así como el alcance de su talento. Tal es así, que sus compañeros lo piden para laSelección Mexicana.

En conferencia de prensa, Jonathan Dos Santos fue cuestionado acerca de la posibilidad de que el atacante nacido en Colombia reciba un llamado a la Selección Mexicana (ya admitió que le interesa) y su respuesta fue aprobatoria, a pesar del poco tiempo que tiene de conocerlo.

“Es un gran jugador, gran persona. Todo lo que se habla par la Selección sea o no nacido en México, si es buen jugador, bienvenido sea. Yo estoy a favor, como en su momento con (Álvaro) Fidalgo y, si en algún momento decide jugar en la Selección Mexicana, bien. Lo he visto entrenar, no lo conocía y bienvenido sea”, dijo el mediocampista.

Araujo y Dos Santos apoyan el proceso de Lozano en la Selección Méxicana

En temas que atañan a la Selección Azteca, el mediocampista surgido del Barcelona habló acerca del momento que se atraviesa y la potencial continuidad del cuerpo técnico que encabeza Jaime Lozano. Una vez más, dio el sí al escenario planteado.

“Todos son procesos, se ha cambiado casi toda la Selección. Estamos en el proceso donde hay que salir del bache e ir adelante. Hay grandes jugadores en México que podrían estar en Europa si quisieran. Lozano está más que preparado, le falta a la Selección tener un entrenador mexicano que entienda al jugador y su mentalidad. Tengo muchos compañeros en Selección y sé que les iría muy bien, sé de la calidad que tienen”, expuso.

Sentado a un lado, Néstor Araujo complementó la respuesta de su compañero y reforzó la postura de apoyar la gestión del ‘Jimmy’.

“Jaime está muy preparado. Si lo dejan y tiene un buen proceso, si le dan tiempo, va a jalar. Nosotros no estamos para decidir, no tenemos voz, aquí hay que jalar con el entrenador que esté por el bien de la Selección. Ojalá den tiempo a los procesos y confianza, para que en el Mundial que va a ser acá, se haga un buen papel”, concluyó el zaguero.