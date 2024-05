¿Debió irse? Revelan los audios de la falta de Jonathan Dos Santos

América logró un agónico pase a las semifinales del Clausura 2024 gracias a un milagroso gol de Julián Quiñones en el 90+4' que le dio el empate a los azulcremas frente al Pachuca en el Estadio Azteca. El cotejo en la capital del país no estuvo exento de polémicas arbitrales, pues hubo varias decisiones que dejaron insatisfecha a la afición. En el primer tiempo, un dura entrada de Jonathan Dos Santos sobre Pedro Pedraza invitaba a pensar en la roja pero quedó en preventiva.

Los audios del VAR fueron revelados el domingo y dejan ver el proceso que llevaron a cabo los encargados de oficiar el encuentro para tomar la decisión. Aunque la entrada del mediocampista azulcrema al minuto 29 luce bastante fuerte en las imágenes, se consideró que no fue con fuerza desmedida y que hubo “arrepentimiento” al momento de producirse el contacto. Cuando se dio la jugada en el corazón de la cancha, el marcador permanecía empatado sin goles.

“Solo temeraria”, se escucha decir al central Víctor Cáceres, lo que ameritaría únicamente tarjeta amarilla. “El jugador todo el tiempo tiene la pierna flexionada, lo que le resta fuerza. Hay un contacto, no es contundente, de hecho baja en una pierna”, comentan desde el VAR a modo de explicación para no expulsar al veterano de los locales. Según la gente encargada de dictar veredicto no hubo ‘full contact’ y tampoco se produjo un pisotón contundente en “una parte del cuerpo”.

#VARLigaMX I Te compartimos los audios y videos del VAR con los detalles de la decisión para sancionar con tarjeta amarilla a Jonathan Dos Santos en el partido de Cuartos de Final de Vuelta entre @ClubAmerica 🦅 y @Tuzos 🐹 pic.twitter.com/eTOdb5sD3Z — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 12, 2024

Los visitantes lograron adelantarse a los 31' gracias a un error de Igor Lichnovsky en la salida que le dejó la mesa servida a Oussama Idrissi para silenciar el Coloso de Santa Úrsula con un remate a quemarropa. Cuando parecía que el Pachuca lograría eliminar al América de nueva cuenta, apareció Quiñones para salvar la noche y mantener el sueño de bicampeonato con vida.

Podría haber Clásico Nacional en Liguilla

Si Cruz Azul elimina el domingo a los Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, significaría que se enfrentarían en las semifinales del Clausura 2024 al ganador entre los Rayados de Monterrey y Tigres. En la otra llave se verían las caras el América y las Chivas, por lo que tendríamos Clásico Nacional.

La última vez que se midieron en Liguilla fue precisamente en la antesala de la final del Clausura 2023, con triunfo para el Rebaño Sagrado de Veljko Paunovic.

