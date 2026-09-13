Era un delantero letal en la Liga BBVA MX; hoy cumple una cadena de 16 años en prisión

El futbol mexicano cuenta con elementos realmente notables en el eje de ataque, entre los que destacan jugadores como Paulinho, Henry Martín, Nicolás Ibáñez, Ángel Sepúlveda y Hugo Cuypers, todos estos con números bastante razonables para formar parte de la Liga BBVA MX.

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Esta situación no es extraña, pues históricamente la Liga BBVA MX se ha destacado por contar con buenos delanteros tanto mexicanos como extranjeros. Un ejemplo de lo anterior es Jonathan Fabbro, quien sin embargo será más recordado por cumplir, en la actualidad, una pena de 16 años en prisión.

¿Qué delito cometió Jonathan Fabbro, delantero de la Liga BBVA MX?

Fue en diciembre del 2017 cuando Jonathan Fabbro, en ese entonces jugador de los Lobos BUAP, fue detenido por las autoridades de la Procuraduría General de la República, así como por la Interpol, luego de una orden oficial e internacional debido a denuncias de abuso sexual.

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“Jonathan Fabbro”:



Porque el Tribunal Oral Criminal de Argentina aumentó la condena del abusador de menores Jonathan Fabbro a 16 años. Estará en prisión hasta finales del 2033. pic.twitter.com/0znJY5Wwt5 — ¿Por qué es tendencia? (@tendenciaporque) September 6, 2022

De acuerdo con información oficial, la detención obedeció a una orden de abuso sexual continuado hacia una mujer menor de edad que era su ahijada, en hechos que se habrían llevado a cabo en Argentina. Fue así como, cinco meses después, el jugador fue extraditado a su país natal.

En Argentina enfrentó un juicio oral en donde fue condenado a 16 años de prisión, mismos que cumple en la actualidad. Fue así como Jonathan Fabbro se despidió de la Liga BBVA MX luego de haber sido culpable de uno de los delitos más graves que existen en la actualidad.

¿En qué equipos de la Liga BBVA MX estuvo Jonathan Fabbro?

Previo a este desafortunado momento, Jonathan Fabbro tuvo la oportunidad de realizar una carrera decente en México, primero con Dorados entre 2005 y 2006 para, posteriormente, volver a la Liga BBVA MX con los Lobos BUAP y Jaguares de Chiapas, club en donde anotó 16 goles en 28 juegos.