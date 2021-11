Jordi Alba habló sobre el Kun Agüero y su actualidad

Jordi Alba, habló sobre el proceso que atraviesa Sergio Agüero. Esto después de que el fin de semana, los rumores sobre el retiro de Sergio Agüero conmocionaron al planeta futbol. El sábado se corrió como reguero de pólvora que el Kun iba a anunciar esta semana, mediante una rueda de prensa, que no volvería a las canchas. Rafa Yuste y Mateu Alemany, dirigentes del Barcelona, y el mismo Xavi desmintieron que el argentino fuera a anunciar que no jugará más.

Ambos directivos dejaron claro que la situación del futbolista se definirá hasta que pasen los 3 meses de tratamiento a los que se debe someter, mientras que Xavi afirmó que en el club no cuentan con ninguna información nueva relevante con respecto al estado de salud del argentino (en referencia a que hay que esperar los resultados del tratamiento), y que habló con él y lo notaba muy animado.

“Salir de los terrenos de juego por este tipo de cosas, no es fácil. Él está animado, es una persona muy positiva y creo que al final nos termina animando más a nosotros, que nosotros a él. Es una cosa que le pertenece a él y tendría que decir cómo se siente y cómo está, pero desde aquí le mandamos todo el apoyo del mundo”, afirmó el histórico lateral español.

Ex compañero confirma el retiro

A pesar de todos los dichos, tanto de dirigentes, Xavi y lo dicho hoy por Jordi Alba, la incertidumbre rodea al futuro de Sergio Agüero. Y es que ayer, un excompañero del argentino confirmó que Agüero no va a poder volver a jugar. Samir Nasri, compartió equipo con el Kun durante cuatro años en el Manchester City y, en Canal+ de Francia, dijo que los rumores son ciertos.

“El Kun me acaba de mandar un mensaje y, lamentablemente, se confirma. Por esta razón estoy muy triste. Después de haber sido el jugador que todo el mundo conocía, que era un fenómeno, un buen chico y una gran persona. Me da mucha pena, porque no es una elección, es una decisión forzosa. Yo sé el amor que siente por este deporte y verlo parar de esta manera, me da mucha pena. Le envío mucho coraje y cariño porque es alguien a quien aprecio enormemente”, aseguró el ex jugador francés.

De esta manera, nada queda claro. En el club piden paciencia, ya que hay que esperar los resultados que se conocerán a principios del 2022. Xavi y Alba, aseguran que el Kun está tranquilo, positivo y esperando que transcurran estos tres meses. Mientras que Nasri asegura que Sergio Agüero ya le confirmó que se va a retirar.