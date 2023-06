Agente de Guillermo Ochoa revela secreto sobre su rendimiento en Europa

Guillermo Ochoa apostó por un proyecto más modesto con la Salernitana, pero que le permitió regresar a Europa y a una de las mejores ligas del mundo. Rápidamente supo ganarse a la afición con sus actuaciones y su rendimiento deportivo que mantuvo al club entre los más consistentes en la fase final de la campaña. Los Granata hilaron un total de 11 partidos sin conocer la derrota, incluso ante rivales como Juventus, Inter de Milan, Ac Milan o Napoli.

Desde su llegada a la Salernitana, los objetivos fueron muy claros para el mexicano, mantener la categoría en la Serie A, el club finalizó con 42 unidades en la posición 15 de la tabla general, lograron mantenerse en el máximo circuito y Guillermo Ochoa fue extendido en su contrato por dos años más con el club.

Resumen Canadá 0-2 Estados Unidos Final | Liga de Naciones CONCACAF

Te puede interesar: Los equipos de la Liga BBVA MX que podrían fichar a Mario Balotelli

Jorge Berlanga, agente de Guillermo Ochoa concedió una entrevista para los micrófonos de SPORTITALIA, donde reveló cuáles han sido las causas del éxito del arquero mexicano con el club y cómo tomó la noticia de su llegada a la Serie A con el Salernitana una vez concluida su participación con la Selección Mexicana.

“Memo es un futbolista muy competitivo, por eso puede hacer lo que hace a su edad. No No hay un secreto particular que lo impulsa: es un hombre humilde, trabajador, profesional y competitivo: quiere ganar y siempre quiere más. Cuando supo de la posibilidad de ir a Italia a luchar por un objetivo como la salvación y de jugar en un campeonato de élite, se emocionó: lo agradeció mucho y decidió rápido”, dijo el agente de Guillermo Ochoa en entrevista.

Te puede interesar: Alan Pulido se pronuncia sobre interés de Cruz Azul

El agente de Guillermo Ochoa también reveló cómo tomó la oferta de la Salernitana cuando era la principal cara del América tras el Mundial de Qatar 2023.

“En definitiva, no dudó en aceptar el reto. Irse de América nunca es una decisión fácil, pero las circunstancias llevaron, como decía, a aceptando rápidamente el reto y decidiendo hacer este viaje. Guillermo se siente apreciado en Salerno: está contento y feliz”, sentenció.