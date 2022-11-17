Jorge Campos defiende al Tata por el nivel de la Selección Mexicana

La convocatoria final del Tata Martino para que la Selección Mexicana encare el Mundial de Qatar 2022 fue blanco de muchas críticas debido a la elección de algunos jugadores y la ausencia de otros. Ahora, con la derrota ante Suecia, las alarmas se encendieron aún más, pero nuestro 'Inmortal' Jorge Campos salió en defensa del estratega.

Para el legendario portero del conjunto azteca, las críticas no deben ir en contra del estratega argentino, ya que, desde su opinión, el problema del fútbol mexicano viene desde hace varios años y la principal razón es la gran cantidad de extranjeros que juegan en la Liga MX.

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

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"Martino para nada (es culpable). Todos van contra el entrenador, pero no estuvo hace 15, 20 o cinco años. ¿De dónde va a sacar jugadores con 10 extranjeros? Decían que llamaran a jugadores del Atlas, pero ese equipo ganó el bicampeonato con ocho extranjeros y cuatro mexicanos.

¿'Tata' qué culpa tiene de todo esto? Todo va contra él y no sabe qué decir o comentar, porque no hay jugadores de nivel. Cualquiera puede estar en selección, porque si destacan dos semanas ya el técnico puede verlos. Hay que confiar, al menos, en él, porque vivió mundiales con otras selecciones", declaró 'El Inmortal' en entrevista para para Star+.

Jorge Campos augura un buen Mundial de la Selección Mexicana

Finalmente, nuestro analista consideró que la evaluación del Tata Martino debería hacerse cuando termine la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya que es muy diferente comparada con las Eliminatorias y además augura un buen papel de la Selección Mexicana.

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"El Mundial es totalmente diferente que eliminatoria y es otro mundo. Hay que estar preparado para esos juegos y hay que esperarlo para que trate de hacer lo que hizo con otras selecciones. Creo que nos irá bien y pensar en lo que viene. Tenemos tres años", agregó.