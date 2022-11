Lo que aprendimos de la derrota de la Selección Mexicana ante Suecia

La Selección Mexicana presentó su último examen antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y su calificación no fue aprobatoria. México se enfrentó al conjunto sueco en el Estadio Municipal Montilivi de Girona y perdió 2-1. Esto es lo que aprendimos de la derrota del combinado azteca.

La presión alta sueca puso en apuros a México

Parecería que el director técnico sueco, Jan Olof Andersson, ordenó a sus dirigidos ejercer una presión alta. Tan pronto como el combinado azteca intentaba salir jugando, los atacantes del cuadro europeo iban sobre el balón y no permitían a los defensas mexicanos tocar con comodidad o siquiera retener la redonda. Los zagueros, al sentir el empuje sueco recurrían a dividir el juego con trazos largos.

Pobre control del mediocampo azteca

Durante el primer tiempo, los mediocampistas aztecas se vieron ampliamente superados por los europeos. Héctor Herrera, Luis Chávez y Carlos Rodríguez no conseguían hilar más de tres pases por lo que los atacantes no recibían la esférica y sus aproximaciones fueron contadas. Un cabezazo de Charly -que no es delantero- a las manos del arquero al 38’ fue la jugada de mayor peligro.

México empezó a generar ocasiones

Al inicio de la parte complementaria, tras los cambios del ‘Tata’ Martino, la selección nacional consiguió el control del balón y empezó a generar ocasiones de peligro. Herrera arrancó en estado de gracia y empezó a repartir juego, además, la incorporación de los laterales al ataque, específicamente de Jorge Sánchez, ponía en aprietos al equipo sueco.

Suecia replegó líneas y buscó contragolpear

Tras perder la posesión del balón, la Selección de Suecia empezó a ceder terreno y a contraatacar. Sufrió los primeros minutos de la segunda parte pero al 54', tras una descolgada, Marcus Rohden vio puerta al empujar un centro raso desde la banda izquierda.

Reacción inmediata de los del ‘Tata’

México demostró a pocos días del comienzo de la Copa del Mundo, que puede mantener la tranquilidad y se sabe anteponer a la adversidad. Después del golpe recibido, el combinado nacional lo tomó con calma y continuó con lo que venía haciendo durante los primeros minutos del complemento. Con el control de balón y el conjunto sueco replegado, una genialidad de ‘HH’ dejó a Alexis Vega de cara al arco e igualó el marcador con un tiro cruzado a la base del poste.

Se definió en balón parado

Se acerca Qatar, y México sigue sufriendo a balón parado. Lo vimos en el partido ante Irak, y lo sabemos desde las emilimniatorias mundialistas.

Las jugadas a balón parado llevan rato siendo la piedra en el zapato de México y se confirmó una vez más ante Suecia.

En la recta final del encuentro, el futbolista del Wolfsburg, Mattias Svanberg, rompió el empate en un tiro de esquina. Tras el cobro del córner la zaga mexicana consiguió rechazar el centro, este le cayó a Svanverg quien hizo un control orientado y tiró a segundo palo para hacer el gol definitivo del partido.

