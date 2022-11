‘Tata’ Martino descarta que los goles importen en Selección Mexicana

Después de mucho tiempo sin jugar con la Selección Mexicana, Raúl Jiménez volvió ante Suecia y su falta de ritmo fue evidente; sin embargo, puede estar tranquilo, porque no son sus números los que determinarán la actividad que tendrá en la Copa del Mundo de Qatar 2022, según explicó Gerardo Martino al término del último partido de preparación rumbo al gran evento.

“No puedo hacer un análisis de Raúl en materia futbolística, porque lo que más me interesaba era que el completara 45 minutos de la misma manera que había hecho 25 minutos de futbol en la semana. Es lo que nos dio tranquilidad, no porque tuviéramos algún tipo de duda, pero después de tanto tiempo sin jugar, las expectativas con respecto a su rendimiento físico eran altas y, gracias a Dios, terminó bien. No mido el rendimiento de los números ‘nueve’ por los goles que hacen, lo mido por lo que le ofrece al equipo en la participación, en el juego, en la elaboración”, señaló el estratega.

Pese a la derrota, el ‘Tata’ dejó ver que se irá de Girona con sensaciones positivas en torno a lo mostrado por sus dirigidos y compartió su análisis al respecto.

"(Me llevo) que (México) superó al rival y que debió ganar el partido; esto, dentro de un esquema de Suecia que, con algunas modificaciones en el parado táctico, podemos llegar a encontrar en el partido con Polonia. Después, que este tipo de rivales que retroceden y, al menor error en construcción de juego, te penalizan, porque son futbolistas que están habituados a jugar con espacios por delante, a usufructuar mucho el error del rival. Nosotros no hemos cometido muchos errores, pero el primero es un gol del partido con Polonia y lo habíamos hablado”, reflexionó.

Terminada toda la fase previa a los duelos frente a Polonia, Argentina y Arabia Saudita, el timonel hizo referencia a las expectativas que tiene para el combinado azteca de cara a la justa más importante del balompié.

“Nos vemos preparados para competir muy bien, los jugadores están concientizados para competir muy bien, con el hecho de que, más allá de una derrota, tú entras al vestuario y ves a los jugadores hablando determinadas situaciones de futbol para corregir, a todos muy involucrados en esto. De las puertas para dentro, hay un escenario que evidentemente no existe de las puertas para afuera. Eso es lo que a nosotros nos brinda ilusión y nos da particularmente la certeza de que vamos a competir muy bien”, sentenció.

El argentino fue cuestionado acerca del escepticismo que rodea al equipo que comanda y, sin tapujos, admitió que es consciente de que únicamente los dividendos del Mundial servirán como parámetro.

“Cuando a mí me preguntaron alrededor de hace un año, que es cuando más o menos comenzó esta situación después de las finales perdidas con Estados Unidos, yo dije: ‘cuando las cosas se ponen ese lugar, va a ser muy difícil recuperarse’ a menos que ganes todos los partidos, cosa bastante difícil. Lo único que yo encuentro que puede modificar a la gente es a resultado visto y, a resultado visto, es hacer el mejor mundial. Otra cosa, nada, ni lo que yo pueda decir, ni lo que puedan decir los jugadores ni el esfuerzo que hagan los jugadores, no hay nada. A la gente, lo único que le va a cambiar la opinión es a resultado puesto y a eso vamos a jugar nosotros”, sentenció.

