El día que Jorge Campos llevó su talento al límite del reglamento de FIFA

La capacidad de Jorge Campos para jugar como portero y delantero generó una discusión reglamentaria en FIFA antes del Mundial de Estados Unidos 1994. México quería aprovechar esa versatilidad durante los partidos, pero el sistema de sustituciones del torneo planteaba una situación que el organismo internacional tuvo que analizar.

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Campos había demstrado que su talento no terminaba bajo los tres postes. Con Pumas llegó a desempeñarse como atacante y Miguel Mejía Barón, entrenador de la Selección Mexicana, conocía perfectamente las ventajas de contar con un futbolista capaz de cumplir ambas funciones.

Sin embargo, el verdadero problema apareció cuando México intentó trasladar esa posibilidad al escenario mundialista.

¿Qué regla de FIFA complicaba utilizar a Jorge Campos como delantero?

Y es que en el Mundial de Estados Unidos 1994 se permitió realizar dos sustituciones habituales y una adicional destinada exclusivamente al guardameta.

Esa disposición generaba una pregunta: ¿podía ingresar otro portero y permanecer Campos como delantero sin que México utilizara indebidamente el cambio reservado para la portería?

Joseph Blatter, entonces secretario general de FIFA, explicó que la sustitución especial tenía una finalidad específica y no estaba diseñada para facilitar movimientos tácticos.

La situación también involucraba la indumentaria. Campos necesitaba utilizar una camiseta de jugador de campo con su número registrado, además de cumplir las condiciones correspondientes al cambio de posición.

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¿Qué decidió FIFA sobre Jorge Campos en el Mundial de 1994?

La discusión no significó que Campos tuviera prohibido jugar como delantero. Tampoco existen pruebas suficientes de que FIFA modificara permanentemente las Reglas de Juego exclusivamente por el mexicano.

El punto central estaba en distinguir un cambio de posición de una sustitución adicional, procedimientos con consecuencias reglamentarias diferentes.

Actualmente, la Regla 3 de la IFAB permite que un jugador intercambie su posición con el guardameta, siempre que informe al árbitro y realice el movimiento durante una interrupción.

La historia refleja algo muy particular de Campos: mintras la mayoría de los equipos necesitaban especialistas para cada posición, México contaba con un futbolista que podía defender su portería y después convertirse en una opción ofensiva. Su versatilidad llevó una situación poco habitual hasta las discusiones reglamentarias de un Mundial.