Ya me queda muy poco tiempo como jugador activo: Jorge Cantú

Después de varios años jugando en las Grandes Ligas de la MLB y jugar en México desde 2018, Jorge Cantú no ve muy lejano su retiro.

Jorge Cantú, uno de los beisbolistas más importantes que ha tenido México, estaría preparando su retiro del diamante, pues el primera base de los Diablos Rojos confesó que le queda ‘muy poco tiempo como jugador en activo’, por lo que quizá esta temporada sea la última que lo veremos.

El mexicano, nacido en McAllen Texas, ha jugado para grandes equipos de la MLS, pues hizo su debut en 2004 con los Tampa Bay Devil Rays, después pasó a las filas de Cincinnati Reds, Florida Marlins, Texas Rangers, Padres de San Diego, Colorado Rockies, Los Ángeles Angels, Toros de Tijuana, Tigres de Quintana Roo y Diablos Rojos.

Entre todos sus logros, también se encuentra el haber disputado tres Clásicos Mundiales de Béisbol con el representativo de México.

¿Cuáles son tus expectativas de esta pretemporada?

“Con el entusiasmo, la alegría, con el corazón de estar vistiendo la franela de los Diablos una temporada más. Es una temporada muy especial la verdad, porque, bueno, eso ya se sabrá en su momento lo de especial, pero tenemos un súper equipo la verdad. Esta vez no voy a sonar como un cliché del año pasado que tenemos para el campeonato, porque esa es la meta, no es de que vamos a luchar fuerte, no, la meta es ganar”, confesó Jorge Cantú.

¿Eres uno de los grandes líderes en Diablos?

“Ya me queda muy poco tiempo como jugador activo y en estos momentos quiero pasar toda mi experiencia, toda mi enseñanza que tengo en el transcurso de mi carrera. Hay muchos jóvenes aquí con demasiado talento, entonces quiero yo salir de esta faceta como jugador pasando la antorcha, porque ese talento no se puede desperdiciar aquí en México”, mencionó el jugador de Diablos.

¿Qué ocurrió en el primer día de trabajo?

“Compartirlo completamente no, pero si te puedo decir que el objetivo es tener esa química y esa comunicación desde los vestidores, porque si no hay química en un vestidor es muy difícil avanzar juntos, entonces la química empieza desde el vestidor y es el enfoque que tenemos nosotros”, mencionó Jorge Cantú.

¿Qué trabajo físico hiciste en el invierno?

“Lo que trabajo todos los años es la explosividad de mis entrenamientos. Cada ejercicio que haga en el gimnasio, en el terreno de juego, todo debe ser explosivo, así le mandas una señal a tu cuerpo de pura reacción y estar listo para el primer día de juego de la temporada. Si tú trabajas tu cuerpo de forma explosiva, va a salir una fuerza que nunca ha estado ahí y vas a decir ‘¿de dónde salió esta fuerza?’. Es toda la explosividad que tiene uno al entrenar”, mencionó.

¿Qué significa tu frase #UnOutMás?

“Un out más, eso por que lo van a saber pronto, qué significa… ahí me voy a quedar”, sentenció Jorge Cantú, jugador de Diablos Rojos.