¿Vestidor roto? Futbolista de Rayados habló al respecto

Ante la incertidumbre con la que clasificaron los Rayados a la Liguilla del Apertura 2025, existieron señalamientos acerca de que se dieron conflictos dentro del vestidor entre los jugadores y el cuerpo técnico.

Jorge ‘El Corcho’ Rodríguez salió ante los medios para aclarar la situación que están viviendo al interior del equipo regiomontano, después de la mala racha con la que cerraron la fase regular del torneo.

“Nosotros estamos bien, no se lo que escuchan ustedes o lo que inventan ustedes, pero nosotros estamos bien, es normal que en un grupo haya una charla. Pierdes 3-0 el último partido y si va a haber una charla, qué está pasando, qué estamos haciendo mal nosotros”, declaró ayer miércoles 19 de noviembre.

Rodríguez dio la cara ante la prensa

El futbolista argentino del Monterrey reconoció que en la plantilla son autocríticos luego de la derrota que tuvieron ante las Chivas en la última jornada, pero que tienen confianza de que la Liguilla será un “nuevo” torneo que empieza desde cero.

“Nosotros mismos como decimos, sabemos cuándo nos equivocamos y cuando no, pero el equipo está bien, está fuerte y eso creo que es lo más importante”, agregó tras los cuestionamientos de la prensa sobre un malestar por las polémicas declaraciones que ha hecho el técnico Domènec Torrent sobre el funcionamiento del equipo.

Los números del ‘Corcho’ Rodríguez

Jorge Rodríguez fue pieza clave de los Rayados en este certamen, en el que disputó 16 partidos de la fase regular, 13 de ellos desde el once titular para un total de 1,111 minutos en cancha.

El argentino de 30 años de edad ha demostrado que puede cubrir varias funciones dentro del campo y se espera que siga siendo uno de los elementos que dan balance al momento de defender.

La racha del Monterrey

La “Pandilla” culminó la fase regular con solo una victoria de sus últimos seis encuentros, mientras registró tres empates y dos derrotas en este lapso.

Con esta mala racha se preparará para enfrentar al América en los cuartos de final para la próxima semana, con días y horarios por confirmar.

