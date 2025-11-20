¿Cómo se juega el PLAY IN de la Liga MX, del torneo Apertura 2025?

Este jueves 20 de noviembre comienza el Play In del torneo Apertura 2025 de la Liga MX , donde se entregarán dos boletos en esta especie de repechaje que definirá a los ocho invitados a la Liguilla. Esta fase del Play In ha gustado a la afición, le da drama y suspenso a estas alturas.

En el Play In de este Apertura 2025, se enfrentarán Xolos de Tijuana y los Bravos de Juárez que quedaron en el séptimo y octavo puesto, respectivamente. La otra llave la componen Pachuca y los Pumas de la UNAM que terminaron el noveno y décimo escalón.

¿Cómo se compite el Play IN en la Liga MX?

Los que avanzan al Play In, son los que terminan ubicados del séptimo al décimo escalón de la tabla general. El sétimo y octavo se enfrentan a partido único en la cancha del que quedó mejor colocado y el vencedor de esa llave avanza a la Liguilla.

El perdedor no queda eliminado, pues de alguna forma se reconoce haber tenido un buen torneo, por lo que queda en espera del vencedor del partido entre el noveno y décimo equipo, y entre estos dos tienen un partido único.

EQUIPO 7 VS EQUIPO 8 | GANADOR AVANZA A LIGUILLA Y PERDEDOR ESPERA AL GANADOR DE LA LLAVE 2

EQUIPO 9 VS EQUIPO 10 | GANADOR ENFRENTA AL PERDEDOR DE LA LLAVE 1 POR UN LUGAR EN LIGUILLA Y EL PERDEDOR QUEDA ELIMINADO

Horarios del Play In Apertura 2025 Liga MX

El partido de Pachuca en contra de Santos, se celebrará a las 19:00 Hrs de este 20 de noviembre, en tanto que el enfrentamiento de Xolos ante Bravos de Juárez sucederá a las 21:00 Hrs.

El tercer partido del Play In estaría jugandose el 23 de noviembre el cual ya define a todos los involucrados en Liguilla.