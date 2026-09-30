Jorge Kahwagi lo NOQUEÓ en su última pelea y ahora la Comisión de Box lo tiene suspendido

Este miércoles 30 de septiembre murió el empresario, político y también exboxeador Jorge Kahwagi a los 58 años de edad. Su trayectoria en el pugilismo fue una de sus facetas que más atesoró y su récord de 12 victorias, todas ganadas por la vía del nocaut quedan como parte de su legado, del cual no se puede olvidar la victoria por nocaut ante Ramón Olivas en el lejano 2015 cuando en un abrir y cerrar de ojos, Jorge Kahwagi venció.

Jorge Kahwagi, debutó el 10 de octubre del 2001, por lo que en próximos días iba a estar cumpliendo un aniversario más de su debut en el deporte de los puños. Su último combate sucedió el 11 de julio del 2015, cuando en Filipinas Kahwagi se presentó desafiante y con una serie de combinaciones Ramón Olivas quedó vulnerable.

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Ante la falta de protección de Olivas, el réferi que también fue filipino, se vio orillado a detener el pleito por el castigo para cuidar la salud del apodado PANTERA quien ahora mismo en pleno 2026 con 35 años de edad sigue activo.

El récord de Ramón Pantera Olivas en el boxeo: racimo de peleas perdidas

Ramón Olivas, nacido en Ciudad Obregón, Sonora, misma ciudad en la que nació Julio César Chávez, debutó en 2011 y luego de una larga carrera sigue apareciendo en la lona.

Para su legado, sus números no le ayudan mucho, y es que tiene un récord de 19 victorias con 13 nocauts, además de la tormentosa cifra de 27 derrotas con 25 nocauts.

47 peleas y 130 rounds confrontados aparecen en su historial en el que también se cita la ocasión en la que peleó en TV Azteca ante el peso completo Ubaldo Ilagor quien también lo noqueó.

No menos importante en 2025 en Tijuana, Frank Sánchez, pupilo de Eddy Reynoso lo derrotó en febrero de ese año por nocaut.