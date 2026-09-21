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Fue campeón con Cruz Azul ante Pumas, hoy el equipo “ya no lo quiere” y lo mandó a la Sub-21

Este elemento fue vital en el último campeonato que Cruz Azul sumó en la cancha del Olímpico Universitario ante Pumas. Hoy, jugará a través de la Sub-21.

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|Instagram: Jorge Rodarte

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La Máquina de Cruz Azul tendrá un corto periodo de descanso luego de que se confirmara la primera fecha FIFA después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que Joel Huiqui y el resto de su cuerpo técnico tendrán el tiempo suficiente para preparar la parte final de la temporada.

cruz azul

La intención de Cruz Azul es emular lo hecho en la temporada anterior y conseguir su título número 11 en la historia de la Liga BBVA MX; sin embargo, sus aficionados han quedado sorprendidos luego de que la directiva decidiera bajar a unos de sus jugadores a la Sub-21.

¿Qué jugador de Cruz Azul fue descendido a la Sub-21?

Cruz Azul ganó el título del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX luego de un gol de zurda cortesía de Rodolfo Rotondi, mismo que llegó en el tiempo de compensación. Cabe mencionar que el balón le cayó al mexicano luego de una serie de rebotes tras una jugada comenzada por Jorge Rodarte.

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Pues sería precisamente el defensor de 22 años de edad que, de acuerdo con información del portal Soy Futbol, habría sido bajado a la Sub-21 de Cruz Azul para este torneo Apertura 2026, lo anterior pese a que el mexicano puede jugar como central, lateral o carrilero por derecha.

La fuente detalla que Rodarte bajaría a la Sub-21 luego de la intensa competencia que hay en la zona defensiva del club, sobre todo destacando la llegada de Alan Mozo y la vuelta a la titularidad de Jeremy Márquez como carrilero pese a que, en el torneo pasado, Jorge sumó alrededor de 450 minutos de la regla de menores.

¿Jorge Rodarte ya no podrá jugar con el primer equipo de Cruz Azul?

A pesar de que ahora Jorge Rodarte será uno de los estandartes de la Sub-21 de Cruz Azul, lo anterior no exime que el mexicano pueda tener minutos en el primer equipo si es que Joel Huiqui así lo desea, situación que se puede dar gracias a su plurifuncionalidad en el campo.

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