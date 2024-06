Jorge Ruvalcaba manda mensaje a los mexicanos que quieren ir a Europa

Jorge Ruvalcaba fue el primer “refuerzo” de Pumas para el torneo Apertura 2024. El joven talento azteca tuvo un paso muy corto por el futbol europeo y ahora regresa a su casa, el club universidad Nacional.

“Desde el primer día que llegué todos me abrazaron, hablaron conmigo y ahora sí que me han dado la confianza, poco a poco me toca a mí responderles en la cancha”, expresó el jugador de Pumas en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Lo que se trajo Ruvalcaba del Viejo Continente

Por otro lado, el jugador universitario contó que fue lo que le dejó la experiencia por el futbol europeo.

“Yo lo veo como una bendición, que los 22 años, con sólo tener tres años jugando en Pumas, llegar a fuerzas básicas a los 19, creo que a Europa a los 22 años, para mí fue un gran orgullo, fue una bendición y al final creo que hay muchos hubieran querido estar en mis zapatos. Ahora tengo muchas ganas de salir adelante, con muchas ganas, con esa revancha se puede decir, y muy motivado, muy ilusionado, de regresar a casa y poder hacer cosas importantes”, expresó Ruvalcaba.

También, se animó a hablar acerca de lo que significa regresar a Pumas y luchar por el título del Apertura 2024.

“Deseamos un título, trabajamos en el día a día, y los muchachos saben que esos torneos pasados estuvieron sus detalles, estuvieron muy cerca, nosotros sabemos que nos merecemos un título. Ahora viene un jugador y una persona que se va a matar por el equipo, que se va a matar por mejorar todos los días, que tiene esas ganas de seguir aprendiendo, a seguir mejorando, y muy motivado, muy feliz de estar acá”, dijo Jorge.

Las virtudes de los clubes Europeos según Ruvalcaba

Por último, se refirió a todo lo que le dejó el futbol europeo y le mandó un mensaje a los mexicanos que quieran irse a Europa.

“Creo que mejore muchísimo, creo que el tema físico siempre me costó un poco, yo llegué a Pumas y voy a dar todo, siempre en Europa me costó un poco la parte física, creo que físicamente regreso mucho mejor. Técnicamente en los clubes europeos creo que son muy físicos y se extraña a la familia, el clima, el idioma”, sentenció el jugador felino.

