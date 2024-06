Revelan las ofertas que ha rechazado el ‘Chino’ Huerta para ir a Europa

César Huerta tiene el sueño de jugar en el futbol del viejo continente. “El Chino” es hoy uno de los grandes referentes de Pumas, equipo al que ha puesto por encima de grandes clubes europeos.

En Pumas aseguran que el jugador mexicano ha rechazado múltiples ofertas de clubes de Europa por optar por el cuadro felino.

“Él está muy a gusto, ya tuvo muchas ofertas muy buenas que cualquiera por ahí hubiera tomado, y y él opta por Pumas y por la selección mexicana. Obviamente tiene un sueño europeo que mencionas y es válido, de llegar algo que le sirva a todos y al club lo apoyaremos. La verdad es una muestra más de compromiso, por ahí hay ofertas buenas y dejarlas pasar y posicionar a Pumas muy alto, entonces el respaldo que recibe de todos nosotros, es si decisión al final”, dijo Gustavo Lema en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

‘Chino’ Huerta será parte de la Copa América

El futbolista universitario atraviesa un gran presente y hará parte del grupo de jugadores que estarán participando en la Copa América.

Gustavo Lema se encuentra en Playa del Carmen con la plantilla de Pumas en pretemporada, el estratega argentino está evaluando el nivel de los jugadores canteranos que se encuentran entrenando con el primer equipo.

“Yo voy a ver los chicos, trajimos sub 18 y sub 23. Es la forma o el método que me enseñaron para trabajar, obviamente mandan otras personas. Hoy trabajo muy a gusto como si me fuera quedar siempre, así que esperemos que los resultados acompañen y y nos hagan un poquito menos utópico esa posibilidad de irme”, expresó el técnico de Pumas.

El DT argentino se mostró contento por el gran momento que atraviesa los jugadores de Pumas que han sido convocados para la Selección Nacional. Pumas es el equipo que más jugadores aporta a México para Copa América.

“Ese es otro motivo orgullo, hablando de Julio en particular se lo tiene bien merecido, bien ganado, hay competencia del puesto y si bien Memo está en consideración de selección por encima de todos, Malagón también tuvo un torneo bárbaro y mucha consideración”, sentenció el estratega de Pumas.

