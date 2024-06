Jorge Sánchez acepta que le encantaría llegar a Cruz Azul

El mercado de fichajes de la Liga MX se está calentando y uno de los nombres que más suena es el de Jorge Sánchez, lateral derecho de la Selección Mexicana y jugador del Ajax de Ámsterdam.

Desde enero, Cruz Azul ha mostrado un fuerte interés en el futbolista, quien lleva dos años jugando en Europa. Tras una temporada con el Ajax en la 2022-23, Sánchez fue cedido al Porto para la 2023-24. En total, ha jugado 49 partidos en Europa, incluyendo 11 en la Champions League.

Actualmente, Sánchez se encuentra disputando la Copa América con México, donde ha sido titular indiscutible en los dos primeros partidos del torneo. En una entrevista exclusiva con TV Azteca, el jugador habló sobre el interés de Cruz Azul:

“Cruz Azul es real completamente desde enero y obvio estoy muy entusiasmado, estoy contento porque están mostrando mucho interés en mí y para mi es un equipo completamente competitivo más ahora con Anselmi y con Iván Alonso. Se ha visto una cara diferente de Cruz Azul, y me encantaría, si me toca llegar, realmente ahora no lo sé, si me toca llegar que voy hacer lo mejor posible para levantar títulos.”

Las negociaciones entre Cruz Azul y Ajax por el traspaso de Sánchez aún están en curso, pero se espera que se concreten en los próximos días. El jugador ha expresado su deseo de volver a México y jugar para la Máquina, por lo que es probable que la transferencia se complete con éxito.

La competencia en La Máquina

Martín Anselmi ha utilizado regularmente una línea de 5 defensores como esquema base en Cruz Azul. Jorge Sánchez entraría en competencia directa con Rodrigo Huescas, quien se ha desempeñado en dicha posición, sin embargo, ha demostrado que también puede jugar de extremo. Los próximos días serán claves para que Jorge Sánchez regrese al futbol mexicano.

