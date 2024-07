“Fue un fracaso": El mensaje de Jorge Sánchez tras la salida de Jaime Lozano de la Selección Mexicana

Jorge Sánchez habló sobre la destitución de Jaime Lozano. El jugador de Cruz Azul volvió a la Liga MX para sumarse a la plantilla que dirige Martín Anselmi.

“La verdad me deja un poco triste porque era un proyecto que teníamos todos. Lamentablemente fue un fracaso lo que nos pasó en la Copa América pero nos quedamos mucho con la forma que jugamos. Quién venga, bienvenido sea y espero que Jimmy encuentre más adelante un nuevo equipo porque realmente son entrenadores muy bien preparados y apoyarlos en todo momento”, expresó el jugador celeste.

Te puede interesar: El INESPERADO mensaje de Juan Carlos Osorio a la Selección Mexicana

La figura, la sorpresa y la decepción de la Jornada 1 Apertura 2024

Martín Anselmi no celebra de más el triunfo ante Xolos

Por otro lado, el propio Martín Anselmi se refirió a lo mostrado por el equipo ante Xolos.

“Los entrenadores tranquilos no estamos nunca, siempre hay algo para corregir y mejorar. No es fácil ganar en el fútbol y la exigencia va subiendo entonces me parece que la tranquilidad solamente existe cuando estás de vacaciones. No hay ningún secreto, nosotros trabajamos en el hoy. Esta victoria ya está porque a partir de mañana trabajaremos en lo que fallamos en este partido para de inmediato pensar en Toluca. Es lo que transmitimos a nuestros muchachos”, sentenció el DT de la Máquina.

Finalmente, Juan Carlos Osorio, habló en conferencia luego de la dura derrota ante Cruz Azul como visitante. El DT cafetero desmintió rumores que rondaban sobre algunas declaraciones suyas sobre miguel Herrera.

“Aprovechó su pregunta para reiterar que yo no tengo redes sociales y lo que se ha publicado que yo he dicho del profesor Miguel Herrera son totalmente falsas. No hablo y no doy opiniones de mis colegas y en esta oportunidad no soy quién para, aquí públicamente, venga que decirles que hacer en México para dar ese salto de calidad”, sentenció Osorio.

Te puede interesar: Así reaccionó la afición a las salida de Jaime Lozano de la Selección Mexicana