El INESPERADO mensaje de Juan Carlos Osorio a la Selección Mexicana

Juan Carlos Osorio y los Xolos cayeron ante Cruz Azul. El estratega colombiano destacó lo hecho por la máquina de Martín Anselmi.

“Tiene una manera muy definida de jugar, ante las presiones altas nuestras recurrieron al juego largo y eso valido y respetable. La primera del partido la tuvimos para haber abierto el juego. No utilizamos bien a nuestro portero”, dijo el DT cafetero.

Te puede interesar: OFICIAL: Jaime Lozano deja de ser el DT de la Selección Mexicana

¿Estados Unidos está listo para albergar el Mundial 2026? | Summer Show

Juan Carlos Osorio se arrepiente de dejar a la Selección Mexicana

Por otro lado, se animó a hablar sobre la selección mexicana y aseguró que debió seguir al frente del equipo más tiempo.

“Tengo un cariño especial por la selección mexicana y obviamente por todos los jugadores que estuvieron con nosotros en este proyecto y eso de cierta manera me da tristeza y reiterarme a mi mismo, el error profesional más grande de mi carrera haber declinado la posibilidad de haber continuado en el futbol mexicano porque en el 2018 ya se estaban consolidando Hirving Lozano, Edson Álvarez , César Montes y Erick Gutiérrez, entonces cuando hay un proyecto en pie, uno debe continuar y yo por razones personales lo decliné y la verdad lo corroboro y fue un error de mi parte”, comentó Osorio.

Finalmente, el DT colombiano no quiso comentar nada al respecto de la salida de Jaime Lozano de la Selección Azteca.

“Aprovechó su pregunta para reiterar que yo no tengo redes sociales y lo que se ha publicado que yo he dicho del profesor Miguel Herrera son totalmente falsas. No hablo y no doy opiniones de mis colegas y en esta oportunidad no soy quién para, aquí públicamente, venga que decirles que hacer en México para dar ese salto de calidad”, sentenció el estratega de Xolos.

Juan Carlos Osorio vivirá una nueva etapa en México, ahora con el club de Tijuana, el colombiano espera meterse a liguilla y dar una buena sorpresa en este torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Te puede interesar: Así reaccionó la afición a las salida de Jaime Lozano de la Selección Mexicana