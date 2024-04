La fecha en la que Jorge Sánchez llegaría a Cruz Azul

El conjunto de Cruz Azul ha logrado asegurar su lugar al Play In del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Sigue en la lucha por un lugar a la Liguilla directa y tras la jornada 16 podría tener su lugar asegurado a los Cuartos de Final.

A pesar del buen accionar que ha demostrado el equipo en el primer torneo de Anselmi, la directiva ya trabaja en los refuerzos para la siguiente temporada pues en varias ocasiones, el entrenador ha detallado que tiene un plantel muy corto.

Antes de que acabara el mercado de fichajes del Clausura 2024, estuvieron muy cerca de concretar la llegada de Jorge Sánchez como uno de sus refuerzos bombas para tener más profundidad en el plantel. Desafortunadamente para el equipo celeste, no logró concretarse su llegada ya que el equipo del Porto no quiso dejar ir al mexicano.

Jorge Sánchez podría llegar a Cruz Azul para el Apertura 2024

El futbolista mexicano podría estar cerca de regresar a México y para el Apertura 2024, su carrera sería con el conjunto de Cruz Azul pues aún estaría interesado en hacerse de sus servicios.

Su llegada podría facilitarse pues el defensor fue separado de la plantilla pues el entrenador detalló en conferencia de prensa que no contaba con cuatro jugadores para la vuelta de las semifinales del Porto.

Sérgio Conceição no quiso decir mucho del tema, pero detalló que para trabajar en el Porto no basta con tener contrato y es necesario más. “No hay nada que decir. Para trabajar en el Porto no basta con tener contrato, es necesario más”.

Es importante recordar que el lateral mexicano, Jorge Sánchez, se encuentra con el conjunto de los ‘Dragones’ en calidad de cedido, pues su contrato pertenece al Ajax y al final de la Temporada 2023/24, el exjugador del Club América debe regresar con el cuadro de Ámsterdam. Algo que podría beneficiar a la Máquina pues el equipo de Ajax ha buscado vender al defensor.

