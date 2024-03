Jorge Sánchez explota contra el arbitraje en Portugal

Después de la derrota del Porto en la jornada 27 de la liga de Portugal en su visita al Estoril (1-0), el defensor mexicano se expresó a través de sus redes sociales sobre el malestar por el arbitraje durante el juego por una polémica dentro del área del conjunto local que pudo haber sido marcada como penal a favor de los “Dragones”.

“Los errores siempre existirán en la vida y en el fútbol, pero no usar o no saber usar los medios para reducirlos es solo retraso sin explicación. Con toda esta tecnología ¿Continuaremos en el fútbol portugués bajo la sombra de interpretaciones? ¿En la sombra de las dualidades?”, escribió el seleccionado mexicano en sus redes sociales junto al video de la polémica acción que no se marcó como penal.

Lejos del líder

Con la derrota frente al Estoril, el Porto se mantiene a 10 puntos del líder Sporting de Lisboa que tiene un partido menos, por lo que la distancia podría incrementar hasta 13 unidades a falta de 11 fechas para que finalice el torneo local en Portugal.

“Se trata de mucho más que ganar o perder… Todo va más allá de saber perder o ganar. Está revuelta reside en la forma de equivocarse y la única opción que nos dan es aceptar, callar y seguir. El fútbol es una pequeña parte de la sociedad, todos tenemos que aprender, mejorar y evolucionar, pero para eso también tenemos que hacernos escuchar”, añadió el mexicano en su publicación.

¿Seguirá en el Porto?

El ex americanista llegó a 20 partidos con el Porto, por lo que el conjunto portugués tendrá que pagar forzosamente su compra al Ajax de Ámsterdam que le puso una cláusula en el préstamo con opción a compra por 20 partidos disputados con el equipo de los “Dragones”.

“Aunque pensamos como grupo de trabajo que la mayor parte del tiempo la clave para continuar es silenciarnos, decir lo que dicen o hacer lo que hacen los demás, después de anoche lo menos que podemos hacer es alzar la voz de nuestra revolución”, añadió Sánchez.

