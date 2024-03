Militao vuelve a las canchas y llena de alegría al Real Madrid

El defensa del Real Madrid, Eder Militao, volvió a jugar un partido oficial por primera vez desde el 12 de agosto, cuando sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y aseguró sentir “mucha alegría” por un retorno tras “días difíciles” después de los que quiere “disfrutar el momento”.

“Siento mucha alegría, mucha felicidad. No puedo explicarlo. He pensado muchas veces en este momento. Han sido días difíciles y ahora toca disfrutar del momento”, comentó para Realmadrid TV.



“Tenía que ser aquí, tenía que ser en casa. Volver contra el Athletic también es una felicidad”, apuntó el brasileño que volvió, precisamente, contra el equipo frente al que se lesionó en la primera jornada de LaLiga.

“En un día como hoy me acuerdo de todos. Los fisios, los familiares… Ha sido un momento muy difícil. Ahora por el City”, declaró.



Athletic Club pensaba más en la final de la Copa del Rey

Por su parte, Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, aseguró, tras perder 2-0 frente al Real Madrid a seis días de disputar la final de la Copa del Rey del futbol español que “quizá” no han “jugado con la tensión que requería el partido”, ya que tenían que “haber estado más metidos” en él.

“Siempre es complicado venir, aunque era una oportunidad para nosotros. Tenemos una final en seis días, es difícil quitárselo a la cabeza. El partido había que jugarlo. Quizá no hemos jugado con la tensión que requería el partido. En el primer tiempo no hemos estado bien, ellos tampoco, pero a ellos no les hace falta. En la segunda parte tuvimos que arriesgar y en la jugadas con espacios y contragolpes suyos es peligrosísimo”, dijo en conferencia de prensa.

“Sabemos cómo se las gasta el Madrid. En los primeros minutos hemos tenido el balón, pero no hemos llegado. Y ellos no nos han perdonado en la primera, con tres pases y gol”, completó.

Athletic Club jugará la final de la Copa del Rey ante Mallorca

Athletic Club el próximo sábado será protagonista de la final de la Copa del Rey enfrentando al equipo del Mallorca que es dirigido por el mexicano Javier Aguirre.

“Nosotros vemos la final como una oportunidad, igual que el rival. En una final no hay favoritos, si no llegan Real Madrid o Barcelona”, aseguró.