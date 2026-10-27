La frase de Jorge Valdano con la que describe a un jugador de élite: “Los grandes líderes creen en sí mismos por encima de cualquier receta, y desde ahí transmiten y contagian”

A lo largo de los últimos años Azteca Deportes ha tenido la fortuna de contar con Jorge Valdano en las transmisiones más importantes del balompié como lo fue la última edición de la Copa Mundial de la FIFA, misma en donde el argentino llegó de inteligencia a las mesas de análisis.

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Y es que, además del enorme impacto que tuvo en el terreno de juego en su etapa como profesional, la realidad es que, fuera de ella, Jorge Valdano también destacó como uno de los jugadores más preparados, hecho que lo ha llevado a protagonizar algunos libros de calibre internacional.

¿Cuál es la frase más interesante de Jorge Valdano respecto a la valía de los líderes?

Jorge Valdano considera que los líderes en el campo son una parte fundamental del éxito que cualquier equipo pueda tener a corto, mediano y largo plazo. Por tal motivo, describió que estos jugadores deben tener características que hagan que puedan destacar sobre el resto a través de una corta, pero sustancial frase.

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"¿Cómo no va a ser líder un tipo que va a ritmo de gol por partido?" Jorge Valdano y la trascendencia de Kylian Mbappé. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol #DeportePlus https://t.co/9WtLjrKpu8 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 25, 2026

“Los grandes líderes creen en sí mismos por encima de cualquier receta, y desde ahí transmiten y contagian a los demás”. Con esta frase, Jorge menciona que ese plus que tienen los líderes puede llevar a un equipo a pelear por todo, siempre y cuando la inercia en el grupo sea la misma.

¿Cuáles fueron los logros de Jorge Valdano como profesional?

Jorge Valdano tuvo una carrera de 14 años como futbolista profesional vistiendo los colores de casacas como el Newell’s Old Boys, así como el Zaragoza, el Alavés y el Real Madrid. Del mismo modo, formó parte de una de las mejores generaciones en la historia de la Selección de Argentina.

En este periodo de tiempo, Valdano no solo conquistó la Copa Mundial de la FIFA México 1986 con su Selección anotando cuatro dianas, sino que también ganó dos Copas de la UEFA con el Real Madrid, así como una Copa de la Liga y tres títulos de Liga con el conjunto merengue.