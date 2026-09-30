Jorge Valdano, campeón del mundo en 1986: “El futbol es lo más importante entre las cosas menos importantes”

El futbol internacional se ha caracterizado por traer consigo a jugadores que se han vuelto históricos con el paso de los años no solo por su pasado en el terreno de juego, sino por lo que han logrado fuera del mismo, y uno de los ejemplos más claros de esto es Jorge Valdano.

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Jorge Valdano, campeón en la Copa Mundial de la FIFA México 1986 con la Selección de Argentina, se ha vuelto un constante en las transmisiones de TV Azteca Deportes en eventos de calibre. Además, también ha trascendido por las frases que suele entregar.

¿Cuál es la frase más importante en la historia de Jorge Valdano?

Jorge Valdano ha tenido la oportunidad de trascender fuera del campo a través de un par de libros que se volvieron tendencia en redes sociales. Una muestra de ello fue una frase que, desde que la entregó, logró convertirse en una de las más populares para el balompié profesional.

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La misma es la siguiente: “El futbol es lo más importante entre las cosas menos importantes”.

Básicamente, la frase hace referencia a que este deporte no cambia la vida de las personas y los aficionados en general; sin embargo, tiene una pasión tan arraigada que, a pesar de no ser fundamental, sí genera un cariño relevante entre quienes desean disfrutar de esta disciplina.

Cabe mencionar que Jorge Valdano logró trascender como uno de los jugadores más importantes en la historia de la Selección de Argentina; sin embargo, también ha logrado ganar adeptos gracias a la forma en cómo describe el futbol mediante los medios, en este caso Azteca Deportes.

¿Qué otras frases similares ha dicho Jorge Valdano?

“Amo el futbol. Lo más importante para mí es la familia, pero sin el futbol estaría perdido”.

“Algunos creen que el futbol es solo una cuestión de vida o muerte, pero es algo mucho más importante que eso”.

