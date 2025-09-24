¿Conforme? Leyenda del Real Madrid opina sobre el primer gol de Mastantuono

Jorge Valdano dedicó palabras de elogio hacia Franco Mastantuono tras el destacado desempeño del joven futbolista argentino con el Real Madrid.

Con apenas 18 años, Mastantuono no solo anotó su primer gol con el conjunto merengue, sino que también ganó la atención y elogios de algunos grandes personajes del futbol.

¿Qué dijo Jorge Valdano sobre Franco Mastantuono con el Real Madrid?

El alguna vez campeón del mundo calificó al juvenil como “inteligente” y “muy maduro para su edad”, atributos que considera clave para que un talento se desarrolle plenamente. Según sus declaraciones, la confianza es esencial: “dar confianza, eso es lo único que lleva el talento hasta el límite de sus posibilidades”, afirmó, recalcando que un jugador debe sentirse respaldado aún en sus momentos bajos. En ese sentido, el exjugador aseguró que el aterrizaje del joven fue el correcto y que el compromiso mostrado hasta ahora merece reconocimiento.

Para Valdano, Mastantuono tiene las cualidades necesarias para convencer al exigente público merengue. “Ahora necesita convencer a la gente y para eso hace falta brillo y esa zurda me da la sensación de que el brillo también lo tiene”, señaló, en clara alusión a las habilidades técnicas del futbolista y su perfil ofensivo.

Además, valoró que el joven ha demostrado responsabilidad al “hacer todo para satisfacer las exigencias del entrenador”. Esa actitud, sostuvo, es lo que establece la diferencia entre un talento con proyección y uno que se queda en promesa.

Los números de Franco Mastantuono con el Real Madrid

Mastantuono, por su parte, expresó tras su primer gol su satisfacción por haber alcanzado ese momento: “la verdad, tengo una sensación única, lo venía buscando y por suerte se dio”, según las declaraciones recogidas luego del partido en el que el juvenil abrió su cuenta goleadora con el Madrid.

El mediocampista argentino llegó al conjunto merengue para esta temporada y en apenas cinco partidos que ha disputado con la camiseta merengue, ya logró anotar por primera ocasión. Esto recordando que con su joven edad se convirtió en una de las grandes estrellas de River Plate, con quienes ya era figura y conquistó la Supercopa Argentina.