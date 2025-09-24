El Real Madrid recupera a un delantero tras más de 100 días de lesión

El Santiago Bernabéu será sede de un gran regreso. Endrick volverá a jugar y a vestir la camiseta del Real Madrid tras más de 100 días de ausencia forzada por una lesión que trunco el final de la temporada pasada y el arranque de esta. El joven delantero brasileño, incluido en la convocatoria de Xabi Alonso para el duelo ante el Espanyol, ha superado un difícil proceso de rehabilitación que incluyó una recaída y sesiones pesada de trabajo individual.

Su regreso no podría ser más simbólico. Mientras el sudamericano luchaba contra las lesiones, el canterano Gonzalo García aprovechó sus oportunidades en el Mundial de Clubes y se consolidó como una de las alternativas en el ataque merengue. Ahora, Endrick deberá reconquistar su espacio en un equipo transformado, donde la competencia es feroz pero las oportunidades existen en diferentes tramos de la temporada.

Xabi recupera soldados

El partido por la Jornada 5 en contra del Espanyol marca también la continuidad en la recuperación de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga ambos ya integrados tras sus respectivas dolencias. Alonso maneja con precaución estos regresos, consciente de que la campaña el camino es largo y hay tiempo para retomar el ritmo competitivo.

Para Endrick, más que minutos, este sábado representa la victoria sobre la frustración. Aquel jugador que llegó como perla del Palmeiras ahora demuestra la resiliencia necesaria para triunfar en el Madrid. Su sonrisa en los entrenamientos dice más que cualquier declaración, el futbolista ha vuelto, y viene con sed de revancha.

