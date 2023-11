Jorginho se sigue hundiendo desde los once pasos con Italia

Hace no mucho, Jorginho era considerado uno de los mejores cobradores desde los once pasos en el mundo. Lamentablemente para el mediocampista italiano, ese no ha sido el caso en tiempos recientes y el futbolista se encuentra hundido en un bache en cuanto a dichos cobros se refiere con la selección.

Los fantasmas del pasado reciente volvieron el viernes durante las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024 y atormentaron al jugador del Arsenal. A los 40 minutos de acción en el partido frente a Macedonia del Norte, correspondiente a la Jornada 9 de los clasificatorias al gran torneo de selecciones europeo, Jorginho tuvo en sus pies el 2-0 parcial pero lo desperdició con un flojo tiro hacia el centro del marco que Stole Dimitrievski se quedó sin problemas.

Afortunadamente, los italianos evitaron un susto similar al acontecido en Palermo previo al Mundial 2022, cuando el mismo rival al que enfrentaban hoy los dejó fuera de la competición en Qatar. Antes de la falla de Jorginho vino un gol de Matteo Darmian a los 17 de tiempo corrido. Previo al descanso los locales ya lo ganaban 3-0. en la segunda mitad el asunto se complicó un poco tras dos goles de la visita, mismos que Italia contrarrestó con dos dianas más.

El mediocampista nacido en Brasil ha fallado sus últimos cuatro penales con la Squadra Azzurra, incluidos dos frente a Suiza en duelos donde los del país de la bota dejaron ir puntos vitales. Además, Jorginho erró su intento frente a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2020. De acuerdo a las palabras del seleccionador Luciano Spalletti, el futbolista sigue teniendo la confianza del cuerpo técnico y quizá vuelva a tener oportunidades contra Ucrania.

¿Cuándo juega Italia contra Ucrania?

Italia enfrentará a Ucrania en la Jornada 10 de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa el próximo lunes 20 de noviembre. los pupilos de Luciano Spalletti tienen el mismo número de puntos, 13, que su similar ucraniana, por lo que el encuentro promete sacar chispas.

