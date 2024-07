Así se jugará la primera Jornada de la Leagues Cup 2024

Regresa la Leagues Cup. Por segunda ocasión se realizará este ‘nuevo’ formato que mide a todos los equipos de la Liga BBVA MX y la MLS, donde el futbol mexicano buscará llevarse el título, ya que el año se les negó, y Lionel Messi, junto al Inter de Miami, levantaron el primer título en la historia del club.

El certamen arranca este 26 de julio con la primera fecha de competencia, donde se disputarán 15 duelos entre el viernes, antes mencionado, y el domingo 28 de este mes. Siendo dos encuentros los que den el banderazo de salida.

Los horarios y las fechas de la Jornada 1 de la Leagues Cup

Viernes 24 de julio

Atlanta United vs DC United | 6:00 PM

Orlando City vs Montréal | 6:00 PM

Pumas vs Austin FC | 7:00 PM (Sigue la transmisión EN VIVO por Azteca 7)

Seattle Sounders vs Minnesota | 8:00 PM

LAFC vs Xolos | 9:00 PM

Sábado 25 de julio

Puebla vs Inter de Miami | 6:00 PM

Dynamo vs Atlas | 6:00 PM

Philadelphia vs Charlotte | 6:00 PM

New England vs Mazatlán | 6:00 PM (Sigue la transmisión EN VIVO por Azteca 7)



New Yokr RB vs Toronto | 6:00 PM

St. Louis City SC vs FC Dallas | 7:00 PM

Chivas vs SJ Earthquakers | 8:00 PM

Domingo 26 de julio

NYC FC vs Querétaro | 6:00 PM

Sporting KC vs Chicago Fire | 7:00 PM

León vs Timbers | 8:00 PM

¿Cómo están conformados los Grupos de la Leagues Cup?

Para esta edición, como la del año pasado, destaca que los sectores estarán conformados por tres equipos, donde clasificarán dos de cada grupo, para después arrancar con los 16vos de lugar, donde el América espera rival, al igual que el Colombus Crew, monarcas en sus respectivas ligas.