Buscan jugar Jornada 10 con fechas y horarios acordados

Luego de haber suspendido tres partidos de la Jornada 9, por la violencia en el Estadio Corregidora, la Liga BBVA MX está buscando que la Jornada 10 se juegue con normalidad, con las fechas y horarios que ya se habían acordado.

Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Xolos vs Atlético San Luis, son los partidos que fueron reprogramados y en los próximos días se darán a conocer las nuevas fechas en las que se jugarán. De igual manera, falta saber qué es lo que pasará con el Necaxa vs Querétaro.

Anderson Santamaria de Atlas durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.



Anderson Santamaria de Atlas durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

La Jornada 10 se jugará con normalidad

En entrevista con Hechos AM, el presidente de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola, no descartó la desafiliación del Club Querétaro, aunque no quiso adelantarse a tomar alguna decisión. Lo que sí adelantó es que habrá medidas ejemplares y extraordinarias para todos los que resulten involucrados en los lamentables hechos.

“Están sobre la mesa diversos escenarios a partir de lo que se derive de las tendencias. No me quiero adelantar. Lo que sí quiero decir es que serán medidas ejemplares y extraordinarias. Nosotros queremos que quede establecido que si un club no está atento a todos los procesos de seguridad, pues ese club también tendrá que ser sancionado ejemplarmente”, dijo.

Anteriormente, en la conferencia de prensa que dio con el Presidente del Club Querétaro, Gabriel Solares, el directivo aseguró que buscan tener una investigación ágil y eficaz, pues quieren resolver todo lo más pronto posible para que el torneo continúe.

La Jornada 10 del Clausura 2022

El partido más atractivo de la Jornada 10 del Grita México BBVA Clausura 2022, es el Clásico Nacional entre Chivas y América, que está programado para el sábado 12 de marzo a las 21:00 horas. El resto de partidos será así:

- Necaxa vs Querétaro - viernes 11 de marzo, 19:00 horas

- Juárez vs Atlas - viernes 11 de marzo, 21:00 horas

- León vs Tigres - sábado 12 de marzo, 17:00 horas

- Cruz Azul vs Pumas - sábado 12 de marzo, 19:00 horas

- Monterrey vs Mazatlán - sábado 12 de marzo, 19:06 horas

- Toluca vs Pachuca - domingo 13 de marzo, 12:00 horas



- Atlético San Luis vs Puebla - domingo 13 de marzo, 17:00 horas

- Santos vs Xolos - dominfo 13 de marzo, 19:00 horas

