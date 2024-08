Los mejores partidos de la Jornada 6 del Apertura 2024

Concluyó la Jornada 5 del Apertura 2024 después de la pausa por la Leagues Cup y volvieron las emociones propias del balompié mexicano. El Cruz Azul de Martín Anselmi se mantiene en la cima de la clasificación tras un sufrido triunfo en la cancha de La Corregidora contra el Querétaro. Este fin de semana les espera un interesante reto con sabor a revancha, toda vez que recibirán a las Águilas del América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Precisamente los azulcremas vienen de una dolorosa y sorpresiva derrota contra el Puebla por la mínima, los de José Manuel ‘Chepo’ de la Torre no vencían al actual bicampeón de la Liga BBVA MX desde 2018. La escuadra de André Jardine deberá darle la vuelta a la página pronto para encarar la revancha de la final del Clausura 2024.

Resumen: Floyd Mayweather vs John Gotti III

Te puede interesar: Los MILLONES que ganó el Toluca con un par de ventas en el Apertura 2024

Los emplumados y el conjunto cementero chocarán el sábado 31 de agosto en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. Mientras los de La Noria llegan con 12 puntos y en la cima de la tabla, el América arriba en una posición, la 12, que desconoce desde hace tiempo. Ambas instituciones se despidieron de la Leagues Cup antes de lo esperado y ahora concentrarán sus esfuerzos en volver al duelo por el título en el plano local.

Además del Clásico Joven, la capital se engalanará con la visita de los Tigres a Pumas el domingo por la tarde. Incluyendo la Liguilla, los unamitas solo han vencido en dos ocasiones a los regios en los más recientes cara a cara. Los capitalinos están necesitados de la victoria después de un duro descalabro en la visita al Atlas.

El inicio de torneo, como suele ser el caso, ha sido apretado. Son siete los equipos separados por tres puntos en la parte alta de la clasificación.

Partidos de la Jornada 6 del Apertura 2024 | Liga BBVA MX

Viernes 30 de agosto:

- Atlético de San Luis vs Atlas, 19:00 hrs (TCM)

- Mazatlán vs Puebla, 20:00 hrs (TCM)

- Tijuana vs León, 21:05 hrs (TCM)

Sábado 31 de agosto:

- Pachuca vs Querétaro, 17:00 hrs (TCM)

- Chivas vs FC Juárez, 17:05 hrs (TCM)

- Monterrey vs Toluca, 19:00 hrs (TCM)

- Cruz Azul vs América, 21:10 hrs (TCM)

Domingo 1 de septiembre:

- Pumas vs Tigres, 17:00 hrs (TCM)

- Santos vs Necaxa, 19:05, hrs (TCM)

Te puede interesar: Liga MX: Acepta DT de Bravos los errores en el juego ante Necaxa