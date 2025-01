Jos Verstappen RESPALDA a Checo Pérez: Red Bull, en el ojo del huracán

A meses del arranque de la Temporada 2025 de Fórmula 1, las dudas sobre Red Bull no solo provienen de sus críticos, sino también del círculo más cercano a Max Verstappen. Jos Verstappen, padre del tetracampeón, dejó entrever que las preocupaciones de Checo Pérez sobre el monoplaza del equipo no eran infundadas.

En entrevista con F1 Insider, Jos lanzó un contundente mensaje al equipo de Milton Keynes, cuestionando el desarrollo del auto que llevará Max en busca de su quinta corona. “Tengo algunas dudas sobre su evolución. Red Bull necesita construir un coche que sea más predecible en todas las condiciones”, afirmó.

La historia de Checo Pérez y Red Bull llega a su fin

Te puede interesar: La condición de Checo Pérez para regresar a la Fórmula 1

¿Un respaldo velado a Checo Pérez?

Jos no se detuvo ahí y terminó por dar la razón a Sergio Pérez, quien el año pasado señaló que el RB20 era impredecible y difícil de manejar. “Si pensamos en la segunda mitad de 2024, no podemos ser optimistas. Red Bull no ha conseguido que el coche sea constantemente rápido, así que ¿por qué debería ser diferente este año?”, cuestionó el ex piloto, dejando entrever que los problemas del auto afectaron incluso a su hijo.

El ex piloto también señaló que el equipo no ha sido el mismo desde el anuncio de la partida de Adrian Newey, quien pasó a trabajar en proyectos secundarios, y la salida de Jonathan Wheatley. Dos pilares fundamentales que, según él, dejaron un vacío imposible de llenar.



Te puede interesar: En la Fórmula E ven con buenos ojos la llegada de Sergio “Checo” Pérez

¿El fin de una era en Red Bull?

“Es un hecho que el coche no mejoró cuando Newey dejó de involucrarse al 100%. Las actualizaciones ya no funcionaron como antes”, señaló Jos, admitiendo que las dificultades técnicas podrían poner en peligro el dominio de Red Bull en 2025.

Aunque pidió que el equipo se concentre en entregarle un monoplaza competitivo a Max, sus declaraciones avivan el fuego de las críticas. Checo Pérez, quien dejó Red Bull tras el 2024 , parece haber tenido la última palabra: no era el piloto, era el coche.