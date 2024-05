Jos Verstappen culpa a Christian Horner por la salida de Adrian Newey

“Se los advertí". El padre de Max Verstappen continúa haciendo política aprovechando los problemas internos en Red Bull. Jos Verstappen asegura que ya había adelantado que el equipo podría desmoronarse si Christian Horner no salía de la organización, y el primer tabique caído del castillo ha sido Adrian Newey.

El prestigioso diseñador y jefe técnico del equipo ha pedido salir de Red Bull y la organización le ha otorgado luz verde para que al término de esta temporada abandone su puesto en la Fórmula 1 para centrarse en el desarrollo final del primero Hypercar de Red Bull.

“Ha sido un gran honor para mí haber desempeñado un papel clave en el progreso de Red Bull desde un recién llegado hasta un equipo ganador de múltiples títulos. Sin embargo, siento que ahora es un momento oportuno para entregar ese testigo a otros y buscar nuevos desafíos para mí”, expresó Newey en un comunicado.

Pero del otro lado, el padre del tricampeón mundial Max Verstappen, Jos, ha roto el incómodo silencio para culpar a Horner de la decisión de Newey. Una decisión que podría cambiar radicalmente el orden de los equipos dominadores en el campeonato.

“Esto no es bueno para el equipo": Jos Verstappen

“Es lo que me temía a principios de año. Para la paz interna, es importante que las personas clave permanezcan a bordo. Hoy no es el caso. Newey se va y, a principios de año, también parecía que Helmut (Marko) iba a ser despedido. No es algo bueno para el futuro”, acusó Jos Verstappen, quien anteriormente había declarado al mismo diario, De Telegraaf, que si Horner continuaba a bordo “el equipo se iba a desmoronar”.

Por lo pronto, los medios estarán muy atentos en escuchar lo que pueda decir Max Verstappen al respecto de la salida de Newey, durante el Gran Premio de Miami de este fin de semana.

