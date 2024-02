José Cardozo :"Los futbolistas actuales no tienen amor por la camiseta”

A diferencia de la lealtad que mostró José Saturnino Cardozo en su época dorada con el Toluca, el paraguayo lamentó que actualmente los futbolistas tengan muy poco amor por la camiseta.

En su momento el ex delantero guaraní decidió rechazar varias ofertas de otros clubes más importantes para mantenerse en los Diablos Rojos por casi una década en la que se consagró como el máximo goleador en la historia del club y además conquistó cuatro títulos de liga.

Sin embargo, en los tiempos actuales el ‘Diablo Mayor’ critica la falta de compromiso que existe en la gran mayoría de los jóvenes en todas partes del mundo.

“El jugador no se compromete mucho en el equipo en el que está, yo he escuchado cuando me ha tocado dirigir, de futbolistas que están jugando bien y piensan en una transferencia, pensando más allá, no en continuar en su club, haciendo goles, ganando el cariño de la afición”, dijo.

Para Cardozo, los mueve más el dinero que la camiseta

José comentó en entrevista con Azteca Deportes que muchas veces el entorno los vuelve ‘locos’ y los llevan a tomar malas decisiones con el fin de ganar más dinero.

“El jugador de ahora tiene una oferta o una oportunidad y se va. Acá nada de que el club me aguantó, nada, vámonos, sobre todo por el entorno, la gente que los representa, a veces no los asesoran bien”, reflexionó.

Si bien, Saturnino entiende que esto es un negocio y que es normal buscar mejoras económicas, lamentó que ya no haya arraigo por los colores de una institución como sucedía en el pasado.

“Yo trato de hablar mucho con los jugadores jóvenes de que lo que hicieron en el torneo pasado ya acabó, lo que viene es lo más importante y hay que disfrutar el juego, hay que amar el futbol, eso te facilita mucho cuando uno se compromete y ama su profesión”, dijo.

Según Cardozo, es difícil encontrar jugadores consolidados

Para el ex futbolista paraguayo lo que se le hace más preocupante es que con apenas un buen torneo los futbolistas están pensando en buscar un traspaso, en lugar de consolidarse.





“Con seis meses ya quieren irse a otro equipo, es increíble. Ahora hacen ocho goles y son maravillosos, fantásticos, quieren ir a Europa, es increíble que no dejemos que el jugador pueda madurar y crecer, y que también el jugador no tenga esa madurez de decir, ‘me falta, tengo que seguir luchando y haciendo goles’”, sentenció.

