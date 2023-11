“Gallito” Vázquez ve a Chivas como candidato para ser campeón

Todo listo para la final de la Liga BBVA Expansión MX del Apertura 2023 entre los Potros de Hierro del Atlante y el cuadro del Cancún FC, equipo del futbolista mexicano, José Juan “Gallito” Vázquez. La ida se realizará en el Estadio Ciudad de los Deportes este jueves mientras que la vuelta será el próximo domingo en el Andrés Quintana Roo de Cancún.

Previo a la final del Apertura 2023, José Juan “Gallito” Vázquez aprovechó para hablar del momento que vive su ex equipo, Chivas, cuadro con el que levantó el título en el 2017 y al que ve candidato para ser campeón este Apertura 2023.

“Me gusta ser el ejemplo en la cancha con lo que haces, con lo que dejas de hacer siempre tiene que tener uno en mente que si haces cosas malas lo están viendo siempre tratando de ser positivo, ser el primero en dar un buen ejemplo y sobre todo ya cuando dar un consejo o platicar con los jóvenes ahí te abres, platicas tu experiencia y ya depende de ellos si la quieren tomar o no, del tema de Chivas, he estado hablando con varios compañeros deseándoles lo mejor, en parte porque son buenos futbolistas, buenos futbolistas, buenos compañeros, no me queda más que desearles eso y creo que les va a ir bastante bien y sí los veo como candidatos (al título).

¿Chivas puede competir ante América, Rayados y Tigres?

El Atlante jugará una final más en la Liga BBVA Expansión MX y esta semana buscará el título frente al Cancún FC.

Previo al duelo que definirá al campeón del certamen, el portero de los Potros, Humberto “Gansito” Hernández recordó al ex arquero de la Selección Mexicana, Jorge Campos y recordó que él también jugó las posiciones de guardameta y delantero al igual que el “inmortal” fortaleciendo su habilidad con los pies y llevándolo a ser reconocido por esa cualidad dentro del terreno de juego.

“El día que hable con él (Mario García- D.T. Atlante) la primera vez que me invitó tal cual sus palabras fueron: quiero un portero así que juegue con los pies, que salga, y los porteros de acá, Félix, Campos, Puente, etcétera, La Volpe han tenido buen trato de balón, tenemos que hablar para conocernos y te quiero adelante, puedes o no puedes, claro que puedo, no tenía equipo y le dije yo sí puedo y con la ayuda física-táctica nos hemos acoplado bien, a veces los resultados como veían al gran Jorge Campos, al inmortal de repente te pueden hacer goles, uno, dos, tres goles pero cortas más porcentaje de lo que te hacen goles, entonces la verdad que estoy a gusto, me siento a gusto disfrutando y bueno, eso es lo que pide el profesor, hay que respetar y acatar . De pequeño, como jugador en mi categoría con los de mi edad jugaba de jugador y con los más grandes de portero, prácticamente puedo decir que fue por mi papá el creador de este jugador con sus ideas”, puntualizó el portero.

