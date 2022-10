José Juan Macías revela posible fecha de regreso con Chivas

El 30 de junio pasado en un entrenamiento en el Estadio de Chivas, José Juan Macías se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha. El delantero rojiblanco fue operado y se perdió el Apertura 2022. Guadalajara resintió la baja del que estaba contemplado como el ‘9' titular.

Ángel Zaldívar tomó la alternativa pero solo pudo marcar cuatro goles en el torneo, mientras que Santiago Ormeño se fue nada más con una anotación. Macías, de 23 años, continúa en la fase de rehabilitación para poder estar a punto para febrero.

10 preguntas rápidas con José Juan Macías, delantero de Chivas

Esta podría ser la fecha de regreso de José Juan Macías

“Me ha ido bastante bien, tengo 3 meses y medio fuera, un proceso donde crecí como persona, me he podido desarrollar en otras facetas, fue un mini retiro para mí, emprendiendo, preparándome en los estudios y trabajando demasiado físicamente. Estoy al 50%, me falta el otro 50%. Estaré en la Jornada 3 o 4 del próximo torneo. Ahorita nada más es gimnasio, en noviembre empiezo a trotar y con tema aeróbico; y ya en diciembre en cancha a tocar balón” dijo Macías en una emisión en vivo desde sus redes sociales.

Te puede interesar: Confirmada la primera baja de Pumas para el Clausura 2023

José Juan Macías contento con la llegada de Fernando Hierro

El canterano rojiblanco se mostró contento con la llegada de Fernando Hierro a la dirección deportiva del Guadalajara. Ya lo conoció en persona en las instalaciones de Verde Valle.

“Claro que sí, todo un personaje, me tocó hablar con él. Desde el primer instante buena vibra, muy claro en lo que quiere como proyecto en Chivas. Yo listo, primero para regresar a la cancha y segundo para hacer crecer a Chivas” respondió Macías a pregunta de uno de sus seguidores.

Te puede interesar: El entrenador que podría llegar al Necaxa para el Clausura 2023

El 2022 ha sido complejo para JJ Macías, ya que a principios de año regresó de forma prematura a México tras la experiencia en Getafe y meses después sufrió la lesión que le impidió jugar la Liga MX y al mismo tiempo quedar afuera de la carrera por un lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022.