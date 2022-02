José Juan Macías aún sueña con Qatar 2022

José Juan Macías determinó no viajar con la Selección Mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La decisión se originó en una parte por una lesión muscular que no le permitiría estar al 100 por ciento y por otro lado, afianzar el fichaje que realizó con el Getafe de España.

De regreso en México tras su fugaz experiencia europea, el delantero de Chivas asegura que la relación con Selección Nacional, Gerardo Martino y Jaime Lozano está en buenos términos.

“Quiero hablar en la cancha para poder ser visto por parte del cuerpo técnico del Tata y claro que sueño con ir a un Mundial, pero lo vamos a dejar a la cancha y con todos los entrenadores tengo muy buena relación” mencionó Macías en conferencia de prensa.

La mayor preocupación de la Selección Azteca | El Dictado

Te puede interesar: Guardado revela detalles sobre relación con Chicharito

Macías corre de atrás para el mundial pero no pierde la fe

El sueño mundialista para el joven de 22 años de edad parece lejano en el presente. En la posición de centro delantero tendría que remontar una carrera en la que tiene desventaja con Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y Henry Martin, quienes han sido los convocados de Gerardo Martino en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“Selección para mi siempre es un sueño, algo que a cualquiera le ilusiona ir. Hoy no puedo hablar mucho de Selección porque llevo tiempo sin jugar, si hablamos de merecer, ahorita creo que no he hecho los méritos para poder ser convocado” reconoció el canterano rojiblanco.

Te puede interesar: El mensaje de Erick Gutiérrez tras salir lesionado con el PSV

La última convocatoria que tuvo José Juan con la Selección Mayor fue para el amistoso contra Guatemala a finales de 2020 y no tuvo minutos en el partido. En 5 partidos oficiales con el seleccionado estelar suma 4 goles, dos a Bermudas, uno a Panamá y otro a Trinidad y Tobago. Durante la primera parte de 2021 no estuvo con el ‘Tata’ porque formó parte del combinado preolímpico que consiguió el boleto a Tokio.