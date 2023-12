Juan Brunetta se despide de Santos y es nuevo refuerzo de Tigres

Es oficial. Santos Laguna se ha despedido de uno de los jugadores que ha logrado destacar en sus filas y que ahora, va a continuar su carrera en la Liga BBVA MX jugando para Tigres.

Mediante redes sociales, el conjunto de los Guerreros le ha dado las gracias a Juan Brunetta, quien fuera el líder en asistencias durante el Torneo Apertura 2023.

“Juan Francisco Brunetta se despide de Club Santos Laguna, luego de un año y medio defendiendo los colores albiverdes, lapso en el que pudo consolidar su carrera y explotar sus virtudes como futbolista.

“Con los Guerreros disputó un total de 54 partidos de Liga MX en los que anotó 19 goles, destacando la productividad que tuvo en el Apertura 2023”, se lee en el comunicado del equipo Lagunero.

Hoy das otro paso en tu carrera, todos te deseamos mucho éxito en lo que venga. #PrimeroGuerrero ¡Muchas gracias por portar ese escudo, ‘Mago’!🪄 pic.twitter.com/RZncJpxrVs — Club Santos (@ClubSantos) December 27, 2023

Juan Brunetta se despide de Santos Laguna

La salida del mediocampista para formar parte del cuadro de la UANL, se da por el pago de la cláusula de rescisión, así lo dijo el exjugador del equipo dirigido por Pablo Repetto.

“Me representó mucho (etapa con Santos), porque me brindó una regularidad que no había tenido en mi carrera, una estabilidad emocional muy importante… Hoy me toca irme por el pago de la cláusula de rescisión y afrontar un nuevo reto.

“Es un poco triste, pero a la vez contento porque doy un paso importante en mi carrera, así que agradecerle a la afición por todo su apoyo en los buenos y malos momentos”, fueron las palabras de Juan Brunetta, quien se incorpora a Tigres para el Torneo Clausura 2024.

Por su parte, el equipo de Nuevo León ya le ha dado la bienvenida a su nuevo refuerzo. A través de sus redes sociales, los Tigres anunciaron la llegada del mediocampista.

💣🇦🇷 El líder en asistencias de la Liga MX llega a Nuevo León para realizar exámenes médicos y finalizar su contratación con La U. ¡Bienvenido a Club Tigres, Juan Brunetta! 😎#PerfilTigre 🐯 pic.twitter.com/6B44QouHpx — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 27, 2023

Tigres debuta en el Torneo Clausura 2024 el 17 de enero cuando visiten al Club León en la cancha del Nou Camp.