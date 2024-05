América tiene todo para ser campeón, sino sería un fracaso, dice ‘Negrito’ Medina

El ‘Negro’ Medina es una voz autorizada para hablar de la obligación que existe cada semestre en las Águilas, en donde jugó en dos etapas en su trayectoria como futbolista y logró levantar un título de la Primera División en el Clausura 2013.

En entrevista con Azteca Deportes, el ex futbolista opinó de lo que está en juego para los dirigidos por el técnico André Jardine de cara a su encuentro contra las Chivas en el Clásico Nacional.

“El club no se trabaja, ni se forman los equipos, ni es una institución que se conforma con una semifinal, si no se llega a la final y no se gana, desgraciadamente termina siendo un fracaso, sería triste para el plantel, el técnico y la institución porque han hecho un gran torneo”, reconoció.

La confianza, una herramienta clave para el América

Medina señaló que el conjunto azulcrema recuperará mucha confianza después de la remontada de último minuto que tuvo ante los Tuzos en cuartos de final y que todo queda de lado cuando se enfrenten al eterno rival, en especial si es en Liguilla.

“Será una semifinal muy cerrada, si bien Chivas viene haciendo muy buenos partidos, sin recibir gol en varios partidos, eso te habla de un crecimiento y mejora, mientras América en los últimos partidos sufriendo, es lo que se critica, que no se tiene que ganar de esa forma por el plantel que tienen y la institución que es”, opinó.

Medina confía en el América

Sin ponerlo como excusa, el ‘Negro’ Medina apuntó que el desgaste físico de haber estado en dos competiciones este semestre, le terminó costando al América en la primera eliminatoria de la fase final de la LIGA BBVA MX. Aunque su corazón americanista le hace pronosticar que el cuadro capitalino seguirá avanzando en este torneo, siempre y cuando no tengan excesos de confianza.

“No puedes menospreciar a Chivas en ningún momento, es un gran rival, y menos en una semifinal, están ahí porque vienen haciendo las cosas bien y para mí llegan muy parejos los dos equipos”, concluyó.

