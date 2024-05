Juan Carlos Medina considera “injusto” la forma en que se renovó la Selección

Juan Carlos Medina se unió a las voces que señalaron que fue “injusto” la forma en que la Selección Mexicana renovó a sus jugadores convocados y prescindió de elementos de gran experiencia como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y Henry Martín.

El ex jugador mexicano que pasó por Atlas, América, Rayados, San Luis, Tijuana y Lobos BUAP aseguró que le tomó por sorpresa el anuncio del cambio generacional que decidieron en conjunto con los directivos de la Federación Mexicana de Futbol de cara a la Copa América.

“No es fácil opinar, porque no sabes cómo se dieron las situaciones, pero como ex futbolista, en el caso de ‘Memo’ Ochoa no es justo, con su jerarquía, se dieron las cosas extrañas, no sé si hablaron con él o él tomó la decisión”, indicó.

Te puede interesar: Jorge Campos sobre el recambio en la portería de la Selección Azteca: “Es momento de ver a los chavos”

Mis Tres Vidas | Documental Luis García, Capítulo 5: Selección Mexicana

El ex jugador de la Selección, criticó las formas

El ‘Negrito’ Medina no vio con buenos ojos el momento para prescindir de los elementos con mayor recorrido en la Selección Azteca, ya que se viene un verano muy importante en el que se enfrentarán a grandes representativos de Sudamérica.

“Para mí se merecía que se tomara la decisión de otra forma, también con ‘Chucky’ Lozano, Henry Martín que estaba esperando con mucha ilusión este torneo, el mismo Raúl Jiménez, pero sí necesitas estar en el interior para saber por qué se tomó esta decisión”, añadió.

El paso de Medina por la Selección Mexicana

En su etapa como futbolista, Juan Carlos Medina fue seleccionado nacional y estuvo presente durante la Copa América 2015 disputada en Chile, en donde también se llegó con un equipo sin tanta experiencia.

Por lo mismo habló acerca del compromiso que tendrá esta lista renovada de seleccionados que llamó Jaime Lozano para este verano.

“Es un torneo que los equipos sudamericanos se lo juegan como si fuera su Mundial, lo esperan con muchas ansias, y para los jóvenes será una gran experiencia y una buena oportunidad para demostrar que tienen la calidad y la capacidad para representar a México y aspirar al otro objetivo”, explicó.

Te puede interesar: La razón por la que Malagón perdería la titularidad en México