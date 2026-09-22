¿Ya le tienen relevo a Joel Huiqui? Este técnico suena para llegar a Cruz Azul

En ocasiones el aficionado mexicano indica que algún movimiento es imposible de concretarse, pero si se conoce la propia historia de Joel Huiqui… se entiende que nadie tiene el puesto asegurado. En una semana donde el equipo perdió un título y además cayeron en liga mexicana, ya suenan dos nombres para sustituir al técnico mexicano. Esto se dice en el entorno de Cruz Azul.

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¿Qué técnicos suenan para sustituir a Joel Huiqui en Cruz Azul?

El club celeste marcha en el cuarto puesto de la tabla general previo a las actividades de la Jornada 10 y es cierto que tuvieron una semana más que complicada. Ante eso, los malos comentarios y críticas contra Joel Huiqui y su trabajo no se hicieron esperar. Tan grande es el asunto, que muchos ya manejan dos nombres que la directiva tendría en mente para ser el nuevo DT de La Máquina.

Se reporta que en el entorno de la liga y de otro club aparte de Cruz Azul, se encuentra Juan Carlos Osorio. El conocido estratega colombiano sería el elegido por la directiva en caso de no encontrar los mejores resultados con su actual estratega. Aunque, el problema con el cafetero es que cobra o pide (cifras extraoficiales) cerca de 2.5 millones de dólares.

Pero tomando en cuenta que dichas cifras son bastante altas en cuanto a pretensiones, La Máquina (e incluso sería el favorito de Iván Alonso) iría por Diego Alonso. El estratega uruguayo incluso ya dirigió a la celeste (selección uruguaya) y cobraría medio millón de dólares menos que lo que pretende el profesor Osorio.

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¿Es real que hay posibilidades de cesar a Joel Huiqui?

Por el momento la información es una de las muchas que circulan en el medio, pero los próximos días son claves para saber si se concretan dichos estrategas como serios candidatos. Además, todo dependerá de lo que logre Joel Huiqui en esta etapa crucial de la temporada. Aunque se concretaron fracasos o resultados no ideales como la Leagues Cup o caer en la Campeones Cup, el equipo está cercano al liderato y con muchas posibilidades de mejorar en este cierre de Apertura 2026.