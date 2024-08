Juan Celaya niega que le robaran la medalla de oro en París 2024

La delegación mexicana de atletas ganó un total de cinco medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024; tres fueron de plata y dos de bronce.

Así se mueve uno en la Ciudad de la Luz | Zigzagueando París 2024

Te puede interesar: Medallista mexicana en París 2024 confirma que buscará clasificar a Los Ángeles 2028

Una de las preseas plateadas se ganó en Clavados Sincronizados por Juan Manunel Celaya junto a Osmar Olvera en trampolín de tres metros.

Juan Celaya habla sobre la medalla de plata en París 2024

Celaya pasó de un cuarto lugar en Tokio 2020 a tener su primera medalla olímpica en un segundo puesto. “El deporte te da tus revanchas. Se dio la oportunidad de que yo fuera a París y sacarme la espinita”, confirmó en su llegada a la capital mexicana, “es un orgullo representar a México así. Estamos muy felices. Así de grande es mi amor por este deporte, estoy contento de que puedo tachar otra meta de mi lista”, agregó el clavadista.

Justamente la actuación de Celaya junto a Osmar Olvera fue una de las más polémicas durante la justa veraniega, pues la afición mexicana acusó a los jueces de la competencia de ‘robarles’ para darles la medalla de oro a los clavadistas chinos, pero él prefirió quedarse al margen.

“El deporte es así, a veces no sale como uno quiere, a veces no queda en tus manos, sólo puedes dar lo mejor de ti y hasta donde llegues”, afirmó Celaya, quien también contó cuáles son sus siguientes objetivos, “mi plan son tres Juegos Olímpicos, varias medallas. No estoy preocupado por el ciclo (para Los Ángeles 2028), sino por llegar a mi casa y abrazar a mi mamá", continuó.

Juan Celaya le agradece el apoyo a la afición mexicana

Una de las cosas que más destacó el ahora medallista olímpico, fue la presencia de afición, pues en su participación en Tokio 2020 le tocó la pandemia, por lo que no vivió la experiencia de tener gente presente en la alberca y en esta ocasión, le tocó ser ovacionado por sus compatriotas y por los fans mexicanos.

¡Estás extraviados! A Chivas se le olvidó ser un equipo Grande

Te puede interesar: Los mexicanos que podrían ganar medalla en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

“Muchas gracias a todos, la verdad que se sintió el apoyo hasta allá, hasta París. Éramos como locales, no parecía que estábamos en Francia, parecía que estábamos en México”, contó Juan Celaya.