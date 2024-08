“Todo lo que gano me lo trago y me lo unto como se me da la ch**** gana” Ana Gabriela Guevara explota ante las críticas

Durante la conferencia de prensa impartida en las instalaciones de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, explotó contra las críticas sobre los lujos que mantuvo en la capital francesa tales como ir a un restaurante de lujo y volar en primera clase.

“No tengo codependientes familiares, todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me visto como me da mi chin**** gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer, lo que yo gano, y lo gano debidamente y honradamente, lo puedo gastar como yo quiera”, señaló la ex medallista olímpica.

Su vuelo en primera clase fue recomendación del médico

La titular de la CONADE aseguró que el vuelo de regreso a México en el que se le vio en primera clase tiene un motivo médico, ya que padece de una lesión lumbar y por orden del doctor es que gastó más de cien mil pesos en el boleto de avión.

“Ya solicité la factura. Si pueden checar por transparencia, verán que no hay ningún gasto cargado a la institución bajo este concepto. En 2006 tuve una lesión y por prescripción médica, el doctor pidió que los viajes mayores a cinco horas se hicieran así", aseguró la titular de la CONADE.

¿Seguirá al frente de la CONADE?

A unas semanas del fin del sexenio no ha dado muestras de que se mantendrá como directora de la CONADE, incluso aseguró que ni siquiera se ha acercado a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, sin embargo, mandó un mensaje claro a los que la critican.

“Mi parte competitiva no finaliza, entre más me ching*, más me crezco y cuando pasó en 2019, que pensamos que teníamos que bajar la guardia, fue todo lo contrario, porque insisto, sigue siendo una mentira. No existen ninguna averiguación dentro de la Fiscalía, no existe tampoco ningún expediente abierto en la Función Pública, entonces no podemos validar lo que es una mentira”, añadió Guevara.