Juan Dinenno : “Va a ser una linda prueba para todos”

Juan Ignacio Dinenno es uno de los referentes de los Pumas de Antonio Mohamed. El delantero argentino partió con todo el equipo para Montreal para el debut de la Leagues Cup este sábado.

MEXSPORT

“Estamos en un torneo internacional, es una bonita oportunidad para demostrar lo que venimos haciendo en la pretemporada y en los tres primeros partidos, más allá de que en el último partido no hemos dejado buenas sensaciones, saber de qué estamos para más, podemos competir y es nuestra intención”, dijo el atacante felino.

También, aprovechó para dar su opinión sobre el parón que tendrá la Liga BBVA MX.

“Van a ser partidos muy competitivos, muy peleados. Si llegamos a la Final, que es lo que queremos, sí me va a agradar. No sé, la organización no depende los jugadores y mucho menos de mí para comentarte algo de eso”, expresó Dinenno.

Aldrete hará su estreno como capitán de Pumas en torneos internacionales

Por otro lado, el recién nombrado capitán de Pumas, Adrián Aldrete, mantiene la calma y la concentración de cara a los siguientes retos del cuadro universitario.

Aldrete asumió el papel de capitán después de que Antonio Mohamed dejara de contar con Nicolás Freire. Pero para él, el gafete de capitán no es una carga. Al contrario, ve su papel como una oportunidad para trasladar su experiencia en otros equipos grandes y campeonatos a su actual momento con Pumas. A pesar de la sequía de títulos, la llegada de Mohamed y la visión de Aldrete han generado mucha ilusión entre los aficionados del club felino. Con buenos refuerzos tanto en defensa como en ataque, y manteniendo una buena base del Clausura 2023, los del Pedregal prometen mucho.

El conjunto auriazul se encuentra encaminado a vivir un semestre lleno de éxitos, reviviendo así sus mejores épocas. La clave del proyecto radica en contar con una plantilla equilibrada. Esta está conformada por jóvenes mexicanos formados en las fuerzas básicas del club, y un grupo de extranjeros experimentados que asumen el liderazgo y la responsabilidad del equipo.