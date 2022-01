Juan Dinenno iría a otro equipo de la Liga BBVA MX

El futuro de Juan Dinenno estaría fuera de Pumas pero no de la Liga BBVA MX. El delantero argentino podría ser buscado por otro equipo del futbol mexicano y acá te contamos de cuáles son las opciones.

Dinenno ha sido uno de los delanteros titulares de Pumas en las últimas campañas. Se ha ganado algunas críticas por parte de la afición pero se ha caracterizado por ser uno de los jugadores que más pasión ha mostrado.

El nuevo equipo de Dinenno

Para nadie ha sido un secreto que Cruz Azul está buscando un delantero. Lo intentaron con Luciano Vietto pero al final no les convenció el perfil y ahora lo están buscando en Iván Morales, del Colo-Colo.

No obstante, de acuerdo a información de El Futbolero, de no concretarse la opción del atacante chileno, buscarían a Juan Dinenno. El argentino entra en planes de Pumas pero no verían con malos ojos dejarlo salir, siempre y cuando llegue una buena oferta por él.

Para Cruz Azul es fundamental contratar a un delantero, tomando en cuenta que Jonathan Rodríguez abandonó el club para jugar en el Al-Nassr de Arabia Saudita. Juan Reynoso ha pedido a su reemplazo.

Los números de Juan Dinenno

Fue en enero del 20202 cuando Pumas anunció la llegada de Juan Dinenno, procedente del Deportivo Cali. El atacante de 27 años comenzó a marcar diferencia de inmediato, aunque después perdió el impulso positivo que tenía.

En total han sido 67 partidos los que Juan Dinenno ha jugado con Pumas. En esos encuentros se ha podido destapar con 28 goles y 6 asistencias, siendo una de las piezas clave en el esquema de Andrés Lillini. Habrá que esperar lo que suceda en las próximas semanas, con el futuro del goleador universitario.

