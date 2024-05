Leyenda del América sale en defensa de Igor Lichnovsky

El defensor central chileno, Igor Lichnovsky, se sumó al América de cara al Apertura 2023, resultó fundamental para corregir los problemas en la zona baja del cuadro y terminó por levantar el trofeo de la Liga BBVA MX; sin embargo, su segundo semestre ha contrastado.

Por su rendimiento, el alto nivel de competencia y los títulos que conquistó durante los casi nueve años que estuvo en Coapa, Juan Hernández es considerado el mejor lateral derecho que ha vestido la camiseta azulcrema y, desde tal privilegio, ha salido en defensa de Igor, tras un error que casi le cuesta al club el pase a la semifinal.

Las cualidades de Igor Lichnovsky

“Me parece un jugador muy profesional. Cuando llegó, le cayó como anillo al dedo al equipo y fueron campeones. Ha hecho una gran temporada; desafortunadamente, una falta de concentración, que no se habló con Jona Dos Santos, le da un pase hacia atrás e (Oussama) Idrissi concreta el gol”, relató, en entrevista con Azteca Deportes.

El ‘Che Che’ descartó que los recientes errores del andino sean resultado de lo que se habla a su alrededor: las críticas a la Triiisecta (el podcast que tiene junto a Kevin Álvarez y Miguel Layún) o su constante presencia en eventos sociales que no se relacionan con el futbol.

“Yo no creo que sea por lo de las redes sociales que esté distraído, eso le pasa a cualquiera. Igor lo puso muy claro y dijo que no le vuelve a pasar, esperemos que no y que el América saque un buen resultado el sábado en la cancha del Estadio Azteca y pueda llegar a la gran final, aunque no nada más es llegar, sino ganarla”, expuso.

Hernández también compartió la lectura que le da an Israel Reyes, central nominal que ha sido colocado por André Jardine como lateral por la derecha, ante la baja de juego —y lesiones— de Kevin Álvarez.

“Israel lo ha hecho bien. Obviamente, le falta ganar de tres cuartos de cancha hacia el frente para que mande un buen centro, que tenga un buen golpeo, porque a veces tiene jugadas (en las) que le tiene que pegar de primera, porque aguanta y aguanta y se pone a su perfil que no es tan hábil, el zurdo. Él piensa, a lo mejor, que no hay un delantero en esa zona o el equipo está atrás, tiene que aprender, tiene que quedarse a entrenar, a perfeccionar los centros y le va a ayudar muchísimo”, finalizó.

