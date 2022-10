El mensaje de Juan Ignacio Dinenno tras rumores de su salida de Pumas

Luego del fracaso de Pumas en el Torneo Apertura 2022, los rumores alrededor el plantel del Club Universidad Nacional comienzan a sonar.

Y es que tras la salida de Andrés Lillini como entrenador luego de cinco campañas, se ha puesto en duda la continuidad de algunos jugadores. Tal es el caso de Juan Ignacio Dinenno, delantero que en el Apertura 2022 tuvo un registro de 17 juegos jugados y seis goles en 1,347 minutos.

Ante los rumores de su salida del equipo de la UNAM, el atacante argentino ha roto el silencio y con un post en su cuenta de Instagram ha dejado abierta la posibilidad de una revancha con Pumas.

“Las palabras a veces no logran decir lo que sentimos. Fue un semestre muy malo, de eso no hay duda. Excusas no encontré, porque no las busque tampoco. Responsabilidad total.

No estuve, estuvimos a la altura. Lo único que queda es hablar con acciones. Va ser un tiempo difícil, mucho sin poder competir y tener revancha, trabajaremos para demostrar el lugar que con mucho esfuerzo nos ganamos. Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán”, se lee en la imagen compartida por Dinenno mediante su cuenta de Instagram.

Las estadísticas de Dinenno desde su llegada a Pumas

En su paso por la Liga BBVA MX, Juan Ignacio Dinenno ha jugado seis torneos con el cuadro del Pedregal, teniendo su mejor registro goleador en el Apertura 2020 con 10 anotaciones. Entre juegos de Fase Regular y Fase Final del futbol mexicano, el delantero de 28 años de edad lleva 96 encuentros defendiendo la camiseta del Club Universidad Nacional con un registro de 37 goles.

Cabe recordar, que Dinenno tiene contrato con Pumas hasta 2024 luego de haber renovado con el equipo el pasado mes de junio.

Tras el Torneo Apertura 2022, Pumas fue el lugar 16 de la tabla general con 14 puntos, teniendo un saldo de 2 juegos ganados, 8 empates y 7 derrotas.

