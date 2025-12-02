¡CONFIRMADO! Club América sufre la baja de una de sus grandes estrellas para 2026 por lesión

Luego de perder ante Tigres la final del Apertura 2025 , el América Femenil recibió un golpe inesperado que lo perjudica de cara el Clausura 2026. En pleno proceso de planificación, una de las futbolistas más importantes del plantel quedó descartada por una seria lesión: la española Bruna Vilamala.

"Durante un entrenamiento, nuestra jugadora Bruna Vilamala sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que será intervenida quirúrgicamente", anunció el club en sus redes sociales el lunes. La noticia cayó como un balde de agua fría en la afición azulcrema, que ya venía golpeada tras la final frente a los Auriazules .

PARTE MÉDICO



Club América informa que, durante un entrenamiento, nuestra jugadora Bruna Vilamala sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que será intervenida quirúrgicamente.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/WulNgrPTlw — Club América Femenil (@AmericaFemenil) December 1, 2025

Si bien las Águilas no confirmaron el tiempo que la futbolista de 23 años estará de baja, dado que solamente informaron que "el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", lo cierto es que las futbolistas suelen tardar en regresar a los terrenos de juego alrededor de seis meses con este tipo de lesiones.

TE PUEDE INTERESAR:



Una lesión recurrente para Vilamala en el América

El caso de Vilamala es particularmente delicado, dado que se trata de la tercera rotura de ligamento cruzado anterior en su joven carrera, según recordó Diario AS. Por eso, es muy probable que se pierda el Clausura 2026 en su totalidad.

La primera rotura ocurrió en 2018 y la dejó fuera del Mundial Sub-17, torneo que terminó ganando España. En 2021 volvió a sufrir la misma lesión, pero en la rodilla derecha cuando militaba en el Barcelona. Ahora, el infortunio regresó, esta vez en su rodilla izquierda.

Instagram Bruna Vilamala / @brunavilamala

Antes del incidente, la delantera había tenido un papel importante en el reciente Apertura 2025, en el que disputó 19 partidos y marcó seis goles. Su aporte ofensivo había sido clave para que América llegara a la final.